黎智英保釋被拒 法官彭寶琴書面交代理由 即使斷網限訪也難保不會危害國安

一傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，在裁判法院遭下令還柙，及後獲高等法院批准以嚴苛條件保釋，惟保釋於今月初被終審法院撤銷。黎早前再向高院提出覆核保釋申請，遭國安法指定法官彭寶琴拒絕。彭官今頒佈書面裁決理由，提及黎智英曾在原有保釋條件上「加碼」，提出禁用互聯網兼限制訪客人數等，並表示其政治理念、財力及人脈等本身並非罪行。惟彭官強調考慮所有因素後，認為沒有充足理由相信黎不會在保釋期間作出危害國安行為，拒絕批準保釋。

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判詞提到，控方就今次黎智英覆核裁判法院拒絕保釋的申請，存檔兩份高級督察的誓章，內容提及與黎有關的錢銀交易，以及與黎本月16日被捕一事有關的國安法案件指控。黎智英一方亦存入新誓章，在原本建議的保釋條件上「加碼」，進一步提出終止黎住所的互聯網服務，以及限制訪客人數和探訪時間等。

控方憑藉高級督察的誓章，認為欠缺充份理由相信黎智英若獲保釋，不會繼續從事危害國安的行為，並質疑黎一方提出的保釋條件，不足以防止他進行危害國安行為，亦難以執行。

黎智英一方則認為，法庭考慮保釋時，控方提及的錢銀交易與另一宗國安案指控，應該只佔較少比重，甚至不應考慮。惟彭官不同意此一說法，認為相關資訊不可隨便忽略，並指終審法院在相關判詞中提到，法庭根據國安法處理保釋申請時，應該考慮一切相關因素。而根據《刑事訴訟程序條例》，法庭處理保釋申請時，可以考慮任何可信可靠的資料或申述。

彭官亦指，黎雖然提出不發文及不受訪等作為保釋條件，但這些都只是考慮事項之一。就本案控罪而言，法庭考慮保釋時，不應只考慮黎智英會否在公開場合發言，也要考慮他會否及可否再次從事與控罪相關或相同的行為。而終院判詞也已言明，「危害國家安全行為」解讀為「可構成違反國安法，或香港法例中維護國家安全罪行的行為」。

彭官雖然同意黎智英一方所指，某人的政治理念、人脈或財力不應構成任何罪行，但這些事項實屬需要考慮的相關因素。彭官舉例指，手段有限的人與具財力者相比，較難組織危害國安行為；意志堅定的人又比起得過且過和欠缺熱情的人更願意犯事；而獨自行事者從事危害國安行為，則不及具備人脈和資源者有效率。

至於黎智英一方質疑，控方聲言黎會指使他人犯案的說法不合邏輯，又認為黎本人才有影響力從事危害國安行為。彭官認同律政司一方稱，危害國安行為有很多種，若然某人有決心如此做，即使他預見有危險也不會卻步，強調法庭需要考慮一切相關因素。

最終彭官重申，不認為有充份理由相信如果黎智英獲準保釋，他不會繼續從事危害國安的行為，故此拒絕批准他保釋外出。