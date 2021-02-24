90後海歸碩士 辭掉金融分析員當“收廢員”

四川成都錦江區一處小區對面，是張泉收廢品的據點。他每天開着小貨車將一車車生活類廢品拉到分揀中心。搬廢品出來賣的大爺大媽都不知道，眼前這個90後的小夥是一位英國海歸碩士，辭掉金融分析員“高大上”工作後，改當月入2萬至5萬人民幣的收垃圾的人。

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紅星新聞報導， 今年31歲的張泉是新疆人，2010年到英國留學，本科畢業於英國萊斯特大學，之後又在英國拉夫堡大學攻讀國際管理專業碩士學位。畢業回國後，他回到新疆工作，2019年通過人才落戶定居在成都，從事過汽車銷售，也當過金融行業分析員。

在四川收廢猿環保公司中，張泉的學歷是最高的。總經理楊何平也很意外，沒想到學歷這麼高的人會認可資源回收行業，而且是來做最基層的廢品回收員。

為什麼選擇做收廢員？張泉認為回收廢品是一個朝陽產業，市場規模很大。尤其現在推崇可持續發展，垃圾也需要分類回收。而只要肯干，這個行業收入還是不錯的。

每裝滿一車紙板，他就有數百元的收入，每天只要裝上四、五車，月收入高的時候能達人民幣數萬元。但代價就是一天工作超過16個小時。

第一次收廢品時，那些垃圾和腐臭味也給張泉留下了深刻的印象，“但後面乾著乾著就習慣了，就覺得沒啥味道了”。與大爺大媽收廢品閑聊時，他從不主動提及自己的留學經歷，“因為收廢品不需要，也不在乎你的學歷”。

報導指出，但張泉還是有些在意家人的看法。最開始，他並沒有告訴老家的父母；直到工作一個多月後，有一些成績後才告訴家人。他說，父母都是普通的工薪階層，早些年花錢供他出國讀書已是不易，“怕告訴他們我在收廢品，家人會有落差”。

但沒想到父母都很支持他，沒有因為他曾出國留學就必須從事高大上的工作。父母認為收廢員是環保事業、很有意義，也願意讓他去做。張泉說：“做自己想乾的事情，靠自己的雙手掙錢，也沒什麼好羞恥的”。