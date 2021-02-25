中國宣布復辦博鰲論壇 未知習近平是否出席

博鰲亞洲論壇官網今天宣布，今年年會定於4月18至21日在海南博鰲以線上與線下實體形式舉行。2020 年因受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，博鰲論壇停辦年會。本次年會有6項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革、與新科技共舞，以及共享發展。未知習近平是否出席會議。

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據中央社今天引述消息報道指出鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia）官網今天宣布，今年年會定於4月18至21日在海南博鰲舉行，主題聚焦於全球治理、一帶一路。暫未知中國國家主席習近平是否將出席本次年會。

歷年博鰲論壇多於3至4月舉行，通常是中國年度“兩會”（全國人大、全國政協）後中國首場大型外交活動，經常被視為觀察中國對外舉措的風向標。不過2020 年因受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，博鰲論壇停辦年會。2012年起，中國國務院總理李克強和中國國家主席習近平輪流出席各年年會（除2017年由時任中國國務院副總理的張高麗出席外）。2019年年會由李克強出席，而暫未知習近平是否將出席今年年會。

據博鰲亞洲論壇官網發布的新聞稿，今年博鰲亞洲論壇 年會的主題為“世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音”。本次年會有6項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革、與新科技共舞，以及共享發展。

據該報道，在會議安排部分，年會將以線下（實體）會議為主，但考量到疫情防控需要和國際旅行限制短期內難以解除，也會部分采線上線下結合型式。

2020年的博鰲論壇年會原定於當年3月24至27日舉行，其後因COVID-19疫情尚未緩解，主辦單位先是宣布延後，最後在4月30日宣布停辦。博鰲亞洲論壇由25個亞洲國家和澳洲發起，目前共有29個發起國。