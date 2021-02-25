中國慶脫貧業績 習近平致謝提台灣

中國國家主席習近平今天表示，中國在過去8年投入人民幣1.6兆元扶貧，共計近億人順利脫貧。他並向包含“台灣同胞”在內，支持脫貧減貧的人士致謝。

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據中央社今天報道稱，8年投7兆帶動近億人脫貧，習近平致謝對象含台灣。消息說，中國全國脫貧攻堅總結表彰大會於25日上午，在北京人民大會堂舉行，包括國務院總理李克強，和栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際及韓正等全體中共中央政治局常委，和中國國家副主席王岐山均出席。新華社報導，習近平在會中發表談話，強調經過全黨、全國各族人民共同努力，在迎來中國共產黨成立100周年的重要時刻，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利。

報道引述新華社文字實錄，習近平一開始便列出多組數字，細數“脫貧成果”。包含在現行標準下，9899萬的農村貧困人口全部脫貧、832個貧困縣全部摘帽（脫離貧困）、12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱鉅任務。習近平在談話中也引用屈原“長太息以掩涕兮，哀民生之多艱”、杜甫“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏”與孫中山“家給人足，四海之內無一夫不獲其所”，強調擺脫貧困、豐衣足食是中華民族長久以來的深深渴望。

據該報道，脫貧攻堅取得勝利，除了向各級黨政軍機關、企業事業單位和基層組織的人員道謝外，習近平也表示向積極參與和支持脫貧攻堅的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞以及海外僑胞致謝。

習近平在談話中也回顧過去的扶貧工作表示，8年來曾先後7次主持召開中央扶貧工作座談會、50多次調研扶貧工作，並且走遍14個集中連片（大規模集中）特困地區，了解扶貧脫貧的實際情況，並和貧困群眾面對面聊家常、算細帳，親身感受脫貧攻堅帶來的巨大變化。習近平並強調，8年來，中央、省、市縣財政專項扶貧資金累計投入近人民幣1.6兆元（約新台幣6.9兆），其中中央財政投入人民幣6601億元。

據習近平指出，脫貧摘帽不是終點，而是新生活、新奮鬥的起點。“脫貧攻堅戰的全面勝利，標誌着我們黨在團結帶領人民創造美好生活、實現共同富裕的道路上邁出了堅實的一大步。”