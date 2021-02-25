“同性戀是心理障礙”教材案二審仍敗訴

歐女士在香港的家裡。別名西西的她起訴了中國一家出版社，原因是其出版的心理學教科書將同性戀描述為一種精神障礙

大學教材將同性戀列為“性心理障礙和性變態”，在校女大學生認為此表述“內容存在錯誤”，希望出版社予以修正。遭拒後，該大學生將出版社等機構告上了法院。此案於2020年7月28日在江蘇宿遷開庭審理，一審敗訴。2021年2月24日，澎湃新聞從該案原告西西(化名)及其代理律師處獲悉，原告方日前收到了江蘇宿遷市中級人民法院的二審判決書，法院作出了駁回原告上訴、維持一審原判的判決。此前，一審法院認為，暨南大學出版社出版教材中“同性戀是心理障礙”的表述系學術觀點、認識性分歧，不屬於圖書編校範圍中的知識性差錯。

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此前，由暨南大學出版社出版的《大學生心理健康教育》，系由國僑辦立項、彭磷基外招生人才培養改革基金資助的項目，於2013年8月首次出版。該書編委會主編之一的張將星教授系暨南大學心理健康教育中心主任。

2016年，當時在廣州一所大學讀大二的西西注意到了《大學生心理健康教育》這本書的表述上存在她認為的“錯誤”、“誤導”等“明顯內容質量問題”後，曾於出版社多次聯繫溝通，希望其再版時予以修正。

但是，西西發現，該書於2017年再版時雖然將部分內容進行了修改，但仍有許多“內容質量問題”，其中，再版教材仍將同性戀列為“性心理障礙”，並且保留了將“性取向出現偏差”解釋為“不恰當或錯誤的性信息”的說法。

西西認為，在世界衛生組織制定的國際統一的疾病分類方法中，同性戀已不被列入精神疾病與心理障礙的行列。而世界衛生組織的這一標準早在1993年就已經被國家標準化管理委員會批准後等效採用。

2017年7月，西西以“該書內容存在多處自相矛盾、錯誤、誤導、語句不通順、語病等明顯內容質量問題”為名向江蘇宿遷市宿豫區人民法院提起訴訟，狀告廣州暨南大學出版社以及銷售該書的江蘇圓周電子商務有限公司（京東網上購物平台）及其分廣州公司。同月17日，宿遷市宿豫區法院宣布正式立案。

經過延期三年、兩次之後，西西的案子於7月28日上午開庭。一審敗訴後，西西提出上訴。2020年11月16日，江蘇省宿遷中院立案受理該案。2021年2月22日，西西及其代理律師收到了二審判決書。宿遷中院駁回上訴，維持原判。