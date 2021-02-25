中美貿易

向中國問責 戴琦：美國可助制定新貿易規則

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La future ambassadrice au Commerce Katherine Tai défend le recours aux droits de douane
La future ambassadrice au Commerce Katherine Tai défend le recours aux droits de douane © SUSAN WALSH, ASSOCIATED PRESS
作者： 法廣
2 分鐘

美國准貿易代表戴琦（Katherine Tai）2月25日在參院人事確認聽證會上指出，美國可與其他國家合作，在“灰色地帶”制定新貿易規則，以向中國問責。

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戴琦告訴參院財政委員會，美國總統拜登認為，關稅是一項有價值的政策工具。她提及：“關稅是我們公平貿易補救工具中非常重要的一部分。”

 

她表示：“我們必須承認，我們在鋼和鋁市場存在着…一個非常重大的全球市場問題，主要是由中國產能過剩引起。”

戴琦指稱，她將努力確保，中國履行2020年1月美中貿易協議中作出的承諾。

 

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