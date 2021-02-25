向華強依親居留台灣申請遭駁

台灣內政部移民署今天下午宣布，香港影視大亨向華強（龍五）來台依親居留申請已因“國安理由”駁回，陸委會隨後表示，尊重移民署依法作出的決定，並指向華強可尋求相關救濟。

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據中央社今天報道稱，台灣內政部移民署25日下午宣布，香港影視大亨向華強（龍五）來台依親居留的申請已因“國安理由”駁回。台灣大陸委員會發言人邱垂正在例行記者會回應媒體相關提問時表示，尊重主管機關移民署依法作出的決定，並指向華強可尋求相關救濟。

台灣大陸委員會今天下午舉行例行記者會，發言人邱垂正回應媒體相關提問時表示，主管機關都是依照“香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法”相關規定辦理，陸委會尊重主管機關依法作出的決定，但對個案不予評論，當事人可以尋求相關救濟，也可以重新提出申請案。

該報道稱，台灣移民署今天稍早透過新聞稿宣布，向華強父子日前申請在台居留案，經會商相關單位審查，認為有“香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法”第22條所規定的不予許可情形，依規定不予許可居留。

中央社說，向華強以賭神系列電影“龍五”角色聞名，妻子陳嵐是台灣人。向華強父子去年底提出來台依親居留的申請，但向華強曾公開支持中共制定港區國安法，加上其妻陳嵐在香港“反送中”期間曾發表譴責香港青年的文章，其子向佐有中共共青團旗下“中華全國青年聯合會”委員身分，讓此申請案備受外界關注。