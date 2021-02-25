戴琪美國貿易代表今在參院提名聽證 指促中國兌現貿易承諾

美國總統拜登提名的美國貿易代表人選戴琪向參議員強調，她將致力強化美國供應鏈、落實與加拿大及墨西哥的新貿易協議，並要求中國兌現貿易承諾。路透社說，戴琪在預先準備好的證詞中表示：“中國同時是對手、貿易夥伴，也是一個特大號的參與者，我們也將需要他們的配合，以應對特定的全球挑戰。”

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戴琪周四將出席參議院財務委員會的提名確認聽證會，她在預先準備的書面證詞中強調了拜登政府的立場，堅決尋求新的長期貿易政策，聚焦於“勞工及受薪階級”，支持美國創新，強化美國的海外競爭力。

據路透社報道，若不出所料獲得確認，戴琪將面臨一長串的挑戰，其中包括來自盟國的壓力，他們希望華盛頓取消特朗普對鋼鋁、飛機和葡萄酒等徵收的關稅。

戴琪是國會眾議院籌款委員會首席貿易律師，能說一口流利的普通話。她表示，至關重要的是，美國必須制定戰略性和連貫性計畫來應對中國，並幫助美國公司與中國“政府主導型經濟”模式競爭。

戴琪在證詞中說，她將優先考慮重建美國聯盟並重新與國際機構接洽，以更好地應對氣候變化、COVID-19大流行和全球經濟下滑等共同威脅，同時投資以使美國經濟更具韌性。

該報道說，戴琪在參議院財務委員會的證詞，是美國企業界、歐盟及中國等貿易夥伴、勞工團體與議員過去幾個月來引頸期待的公開表態。戴琪表示，她將把實施與加強美墨加貿易協議列為優先要務。她在2019年協助該協議的重新協商，納入更嚴格的勞動與環保標準。她表示，此一協議象徵著“改革我們貿易做法的重要一步”，協議取得成功至關重要。