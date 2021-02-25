日本或用“危害射擊”法阻嚇中國海警“開槍”法 北京說什麼？

日本政府25日在自民黨國防小組和安全保障調查會的聯席會議上表明看法稱，如果外國公務船強行登陸尖閣諸島（中國稱釣魚島），那麼日方或許會將此認定為惡性犯罪，可以實施通過使用武器壓制對方抵抗的“危害射擊”。政府將此舉定位為行使基於《警察官職務執行法》的警察權。有分析認為，這是考慮到中國海警局船隻進入日本領海，意在加強威懾力。對圍繞尖閣的日中對立升級的擔憂或將升溫。

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據日本共同社今天報道說，日政府提及對強行登陸尖閣實施“危害射擊”。報道引據與會議員透露稱，政府提及旨在阻止外國公務船強行登陸的“危害射擊”極為罕見。

據該報道，《警職法》規定，允許對於應判處3年以上有期徒刑和監禁的惡性犯罪使用武器，“危害射擊”也包括在內。聯席會議上，內閣官房、海上保安廳、警察廳和防衛省的負責人等作為說明人員出席。政府方面表明看法稱，關於外國公務船試圖強行登陸尖閣諸島的情況，有的能夠被認定是惡性犯罪，可以實行“危害射擊”。政府此前一直表示基本上僅限正當防衛和緊急避難時，可以使用武器。

據該報道，此外，政府方面還說明稱（1）外國公務船帶走日本人時，可以登上對方船隻並奪回；（2）對於在領海周邊飛行的小型無人機，自衛隊可以視其為侵犯領空，採取包括擊落在內的應對等。

與會議員紛紛就“危害射擊”表示肯定稱“政府出示了切實的對策”。鑒於中國《海警法》施行，自民黨內要求政府立新法的意見高漲。政府對此持慎重態度，但詳查了在現行法律制度下可實施的應對措施。

據中央社今天引述中共對外官媒環球網下午稱，中國希望和日本以鄰為善，管控危機；日方最好保持克制，不要訴諸於武力。

該報道稱，中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土。“美日安保條約”是冷戰的產物，不應損及第三方利益，更不應危害地區的和平穩定。