沾光習近平表揚脫貧貢獻 阿里巴巴股票由黑翻紅

中國“全國脫貧攻堅總結表彰大會”今天上午登場，中國國家主席習近平出席並頒獎。其中，阿里巴巴獲評為“全國脫貧攻堅先進集體”。消息一出，阿里巴巴股價在香港股市由黑翻紅。

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據中央社今天報道說，習近平表彰脫貧攻堅，阿里巴巴在25日獲評為中國“全國脫貧攻堅先進集體”，消息一出，股價在香港股市由黑翻紅。

阿里巴巴集團創辦人馬雲去年10月批評當局金融監管制度後，據華爾街日報消息，習近平去年11月親自叫停阿里巴巴旗下螞蟻集團的首次公開發行（IPO）。其後，中國國家市場監管總局也對阿里巴巴涉嫌壟斷的行為立案調查。阿里巴巴股價早上在香港股市一度跌近2%，但阿里巴巴獲評“全國脫貧攻堅先進集體”的消息傳來後，股價立刻由黑翻紅，一度上漲超過2%；下午收盤小漲1元，報港幣243.8元。

阿里巴巴在發給陸媒的新聞稿中表示，據統計，8年來，阿里巴巴平台農產品銷售總額達到人民幣1兆元。最近3年，832個國家級貧困縣在阿里巴巴平台的網絡銷售額超過2700億元。據消息稱，2014年起，阿里巴巴結合淘寶天貓、阿里雲、菜鳥、盒馬等20多個業務，打造全方位的互聯網助農體系。2017年，阿里巴巴設立脫貧基金，從教育、健康、生態、女性、電商等5方面，助力貧困縣域可持續發展。據消息稱，脫貧、致富、升級，是阿里巴巴助農的3大關鍵字。

中央社引據新華網消息說，中國“全國脫貧攻堅總結表彰大會”今天共授予1501個團體“全國脫貧攻堅先進集體”稱號。習近平等為受表彰的全國脫貧攻堅先進個人和先進集體代表頒獎。