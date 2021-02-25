獲北京許可 美國駐香港領館完成其香港地產出售交易

美國駐香港總領事館去年招標出售其香港物業交易被以涉及“中美兩國外交事宜”原因一度叫停，中標的恆隆地產周四（2月25日）確認，交易已獲得北京的同意，現已完成這一總價3.3億美元的房產收購。

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據法新社報道，這一地產收購涉及美國駐香港總領館位於港島南區壽臣山一處豪華物業，共六棟海景別墅，美領館在該出售中共獲3.3億美元。

在中美關係緊張之際，去年宣布的這筆交易在12月時突然被叫停。中國官方要求交易需獲得特別許可。購方恆隆地產此前公告稱，收到土地註冊處的函件指美國駐港總領事館非一般商業主體，該物業不是普通房產；其出售涉及中美兩國間的外交事務，應提前60天向中國政府提出申請，獲得書面答覆同意後方可辦理有關手續。

周四，恆隆地產在一份聲明中宣布，在獲得了北京的批准後已於2月25日完成了該項交易。

報道指，美國駐港領館此次出售的住宅位於香港最昂貴社區之一，坐山看海，共六棟豪華別墅，之前被用於員工宿舍，美國駐港領館持有該地產已有70多年。

中美關係因貿易戰而處於歷史最低點，同時，中國也因香港和人權議題而備受外界批評，美國和西方國家尤其強烈譴責中國當局加強對香港民主的打壓。