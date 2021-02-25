美國中央情報局長人選：勝過中國將是美國國家安全的關鍵

美國總統拜登的中央情報局長人選伯恩斯，星期三告訴參議院情報委員會： 一個敵對、掠奪性的中國領導階層， 對美國構成最大的地緣政治考驗。伯恩斯把與中國的競爭， 把抗衡中國的 “ 敵對、掠奪性的” 領導階層，看作是美國國家安全的關鍵。

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路透社報導，64歲的伯恩斯是美國老資格的外交官，曾在民主黨與共和黨政府服務。 過去伯恩斯曾5次通過參議院任命聽證，赴任駐約 旦、俄羅斯大使和國務院3個高層職位。預料他這次也將順利過關成為美國中情局局長。

根據一名熟悉情況的美國官員，伯恩斯在星期三參議 院情報委員會上 作證時，列舉「人民、合作夥伴關係、中國、科技」為自己上任後的4項首要任務。

伯恩斯在聽證會上說：在未來的日子裡，勝過中國將是美國國家安全的關鍵。他還形容，中國是「獨裁勁敵」，正在強化竊取知識產權、壓迫人民、延伸勢力範圍、在美國境內建立影響力的能力。

對於拜登政府，以及希望對中採取強硬路線的國會議員來說，與中國的競爭為當務之急。

中央社報道，俄羅斯的侵犯亦持續引發美國關切，尤其俄國還被指控干預美國大選，以及近期美國資訊科技公司SolarWinds遭遇駭客襲擊。美國官員認為這場滲透政府機關的攻擊是由俄羅斯駭客發動。

伯恩斯表示，來自俄國、朝鮮、伊朗等地的老底子的威脅仍然在。他也提到，氣候變遷、全球健康議題、網路威脅構 成巨大風險。