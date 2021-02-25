說弄錯了？北京許諾不再強對美國外交人員肛拭子檢測

VICE世界新聞引述美國國務院表示，美國已針對外交官在中國須接受肛門拭子檢測一事，向中國外交部抗議。中國外交部則稱，外交官豁免於這項檢測，形容之前的事件是“弄錯了”。中國北京自1月底開始，對部分出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的社區居民，進行肛拭子檢測。一些海外入境者也被要求接受這項檢測，華盛頓郵報之前報道，其中包括一些美國外交官。消息說，美國已指示自己的外交官拒絕接受這項檢測。法新社今天自北京報道說，中國否認強迫美國外交官員接受肛試字測試，並希望消除與美國之間這一新生爭議。

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據中央社今天報道說，外媒指中國承諾，美外交官豁免於肛拭子檢測。

VICE世界新聞引述美國國務院表示，美國已針對外交官在中國須接受肛門拭子檢測一事，向中國外交部抗議。中國外交部則稱，外交官豁免於這項檢測，形容之前的事件是“弄錯了”。報道引述美國國務院發言人24日表示，他們從未同意過肛拭子檢測，在獲知有美國外交官接受這項檢測後，已直接向中國外交部抗議。這名發言人說，中國向美國保證，這項檢測是“弄錯了”（in error），並指外交人員豁免肛拭子檢測。

美國國務院發言人說，美國已指示自己的外交官拒絕接受這項檢測。

VICE就此事詢問中國外交部，但未獲回應。

美國國務院發言人強調，國務院致力於維護外交官和他們家人的“尊嚴”，以符合“維也納外交關係公約”等其他外交法規定。

該報道指，目前不清楚有多少美國外交官或他們的家人已接受過這項檢測。

據中國官方和醫學專家指出，之所以採用肛拭子檢測，是因COVID-19病毒在部分染疫者腸道中存活的時間，比在呼吸道中更久，這種檢測可降低漏診的風險。

據法新社說，中國一月開始普遍施行肛試子檢測。中國官方指肛試子檢測比鼻孔咽喉檢測更為可靠。

中國外交部發言人汪文斌今天說，中國從來沒有強迫美國外交官接受肛試子檢測。

該報道稱，北京疫情再次繃緊時，肛試子檢測被推用，肛試子也是外國旅行者進入中國被置於隔離時段時必須經受檢測的方法。

據一名另一個國家的外交官說，他自本國回到中國時，被中國方面人員要求肛試子檢測，但他堅決拒絕了。中國方面人員並沒有再堅持。

法新社引述一位中國官員說，通常的檢測方法將更多使用，而肛試子方式將會很少用。