三月起中國禁台灣菠蘿輸陸台灣總統府指非善意行為

中國海關總署昨天透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通知台灣，因台灣出口到大陸的菠蘿多次驗出介殼蟲，將從3月1日起暫停台灣菠蘿輸入。由於台灣菠蘿銷往大陸占菠蘿總出口量的九成一，消息傳出，在台灣造成大震撼，各界擔心今年台灣菠蘿的市場價格可能崩盤。台灣農委會今天緊急召開記者會，指責大陸的做法不符國際貿易規範。

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台灣農委會主委陳吉仲對大陸這項措施表達遺憾和不解。他說，2020年到現在，台灣輸往大陸的菠蘿共計6200批，接到陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲共計13件，輸出合格率達99.79%。而這些害蟲大陸也有兩種以上，依國際規範，經過熏蒸處理，滅除風險，就可以進口，日本的規範就是這樣。

陳吉仲質疑陸方，為何選擇現在台灣菠蘿產出的季節宣布禁止進口？他說，近來台灣輸出的菠蘿百分之百合格，如果以前提出或許還有道理，但大陸卻在相隔四、五個月之後才提出。他希望大陸可以針對這個議題，立即跟台灣討論。

他說，農委會已緊急透過雙方協議平台，要求陸方取消禁令，期盼對岸能坐下來討論，針對疫病處理，從國際規範出發，以解決問題。

為了因應這項衝擊，農委會宣布啟動因應措施，將動支經費新台幣10億元，確保所有菠蘿的產地價格維持在過去兩年平均水平之上，也就是每公斤新台幣21元。全力開拓中國大陸以外的國際市場；並將動員超市、量販店、傳統市場、餐廳及各地農會，一起採買台灣生產的菠蘿。

中國海關總署今天正式公告禁止進口的消息後，國台辦發言人馬曉光隨後也表示，去年以來，中國海關多次從台灣輸入的菠蘿中檢出被列為檢疫性害蟲的生物，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭防範植物疫情風險，依據大陸有關法規，決定暫停進口台灣菠蘿。

台灣總統府發言人張惇涵今天表示，中國的行為不是善意行為。他請農民放心，總統、副總統會帶頭挺台灣農民，台灣人也會挺台灣農民和台灣菠蘿，就像澳洲挺澳洲紅酒ㄧ樣。

台灣農委會農業統計數據顯示，去年整年台灣出口生鮮冷藏菠蘿約4萬5千公噸，產值約台幣16.4億元，其中出口到中國大陸的生鮮冷藏菠蘿高達4萬1千公噸，產值約台幣14.9億元，約佔出口總量91%。