中大“朔夜”封殺學生會

中大學生會投票期昨日結束，內閣“朔夜”以 3,983 信任票當選。中大今（25 日）即發布“嚴正聲明”，指中大學生會幹事會當選內閣在政綱中發表的內容不代表大學立場，內閣成員曾發表涉嫌違法及對大學失實指控的言論，經勸喻及提醒後並未澄清，大學決定暫停為學生會代收會費、暫停相關學生在校內不同委員會的職務，及暫停場地支援等。

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中大聲明指，大學曾在本月 3 日發聲明，強烈反對內閣“朔夜”的參選宣言，及接受媒體訪問時發表的言論，事後曾與相關學生溝通，提醒針對國家安全的言論有可能違法。此外，內閣成員對大學作失實指控，利用校園作為政治宣傳的平台，違背了大學的宗旨，亦令大學聲譽受損，會經勸喻及提醒後並未澄清。

大學決定暫停為學生會代收學生會會費，原有由學生會幹事會提供的學生服務如受影響，由學生事務處跟進；要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任；暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務；暫停校方為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援。

中大重申，基本法是香港法治的根基，基本法尊重和保障大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由。基本法亦有保護國家安全的條文，大學絕不容許校園出現危害國家安全之事。若有學生作出煽動違法言論，中大將予以嚴厲處分，包括着令有關學生暫時停學或將有關學生開除。

現時中大有至少 3 個委員會有學生代表，包括學生會會長為大學教務會成員，教務會師生諮詢委員會、教務會學生紀律委員會亦有學生代表。

“朔夜”發出採訪通知，稱將於今晚凌晨於校內會見記者回應事件。

中大學生會新任內閣“朔夜”的參選宣言中形容校方向政權低頭、主動獻媚，報警拘捕學生，並指“國家安全”是極權高壓統治的政治手段，內閣會弘揚本土文化、鞏固共同體意識，竭盡所能對抗不義政權。“朔夜”亦曾接受中大校園電台訪問，稱全體閣員都有被捕心理準備，並明言在這個時候“上莊”，受校方打壓屬意料之內，強調無論如何會守住底線。