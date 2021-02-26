向華強父子申台灣“依親居留”遭拒

香港著名社團人物向華強和兒子早前申請“依親居留”，但台灣陸委會25日在例行記者會上亦指，為了尊重相關部門的決定，申請人在台期間可申請救濟，日後亦可重新提出申請。換言之，儘管向華強和兒子兩人本身都是台灣人，但目前仍未能以“依親居留”在台居留。

廣告 繼續瀏覽後續

本身聯署支持港區國安法立法，本港影視界商人向華強及兒子向佐，去年 12 月被報道申請移居台灣，因向華強妻子陳嵐是台灣人，父子向移民署提出“依親居留”申請。台媒報道，移民署今（25 日）正式決定不予許可居留。台灣陸委會今日在例行記者會上亦指，尊重相關部門的決定，申請人在台期間可申請救濟，日後亦可重新提出申請。

台灣陸委會例行記者會上，多名記者問到有關移民署拒絕向華強“依親居留”申請的原因，向華強可在台灣停留多久，其短期居留期限可否延長，可否申請下一次短期居留等等。陸委會發言人邱垂正統一回應表示，有關部門依照《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》等相關規定辦理，陸委會尊重相關部門的依法決定，但對個案不予評論。

邱垂正補充指，“他也可以尋求相關的救濟，他也可以重新再提出申請案”。

台媒報道，內政部移民署今日發布新聞訊息，有關向華強父子日前申請“依親居留”在台居留案，經依法規定進行審查後，認為“有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞”，有“香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法”第 22 條所規定的不予許可情形，依規定不予許可居留。

翻查《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第 22 條，當中規定曾未經許可入境、從事與許可目的不符之活動、有事實足認為有犯罪行為、有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞、參加或資助內亂、外患團體或其活動而隱瞞不報等情況之申請人，皆不可到台定居。

向華強曾公開支持北京制定港區國安法，其妻陳嵐在“反送中”期間曾發表譴責示威者文章，其子向佐是中共領導下基本的人民團體“中華全國青年聯合會”的委員。陸委會曾表示，台灣已修正香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第 22 條、第 30 條，列明若有曾任中共黨政軍職的背景，需提交聯合審查會。

今年 1 月台灣《自由時報》引述消息人士指，向華強曾擔任中國廣電總局旗下“中國電影基金會”名譽副會長，又在台灣“有案底”，過去多次被移民署拒絕入境，當地政府檔案更指他與本港社團有關係。該名消息人士表示，就算當事人娶了台灣人為妻，或者事後“洗白”，都不代表一定能夠在台灣“依親居留”。

陳嵐曾向《蘋果日報》指出，“（向華強、向佐）沒有移民打算”，並稱辦證原因是疫情期間港人不獲發旅遊簽證，因此申請“依親居留”，方便入境台灣。而除了向華強妻子陳嵐是台灣人外，向佐妻子郭碧婷亦是台籍。