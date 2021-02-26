日本防衛大臣稱阻止登釣魚島可以進行“傷害性射擊”

日本防衛相岸信夫在2月26日的記者會上暗示，若中國海警局等試圖在釣魚島強行登陸，而日方根據對方態度認定此行為為“兇惡犯罪”，自衛隊也可能實施使用武器壓制對方抵抗的“危害性射擊”。岸信夫指出：“根據海警局的船隻採取的行動會有所變化。將根據個別情況做出具體判斷”。

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日本政府在2月25日的自民黨的國防部會、安全保障調查會的聯合會議上表示，如果外國公用船的乘務員打算從船上登陸釣魚島，海上保安廳為阻止其登島，可以進行“危害性射擊”。

由於中國海警局在釣魚島周邊，反覆進入日本認為是“領海”的區域，並追逐日本的漁船，自民黨方面向政府確認了這一問題。

如果海上保安廳使用武器，適用於日本《警官執行任務法》，對對方施加危害的“危害射擊”，除了正當防衛，緊急避難的場合以外，如果是相當於可以判處3年以上徒刑的“兇惡犯罪”，也可以進行“危害性射擊”。

政府考慮到中國公用船等外國公用船接近釣魚島，並判斷其登島的可能性很高時，可以確定為“兇惡犯罪活動”，進行危害性射擊。

危害射擊是基於《警察官職務執行法》的警察權的行使。若防衛相發布海上警備行動命令，警職法不僅適用於具有海上警察職能的海上保安廳，也將適用於自衛隊。岸信夫在記者會上強調：“根據事態，可以在認為合理必要的限度內使用武器。”

日本官房長官加藤勝信在當天的記者會上指出，關於危害射擊的政府見解沒有變化。他進一步表示：“必須進行非常細緻的梳理，至於每一個事例如何應對請詢問海上保安廳。”

在日本自民黨內，對明文規定中國海警局可以使用武器的《海警法》採取對抗措施的聲音很強烈，自民黨的國防部會會長大冢拓表示：政府表明如此見解還屬首次。

政府方面還指出：如果在釣魚島周邊等，中國公用船帶走海保巡查船和日本漁船的乘務員，則可以根據《海上保安廳法》第18條，在“危機到人的生命和身體”時，可以對此種行為進行阻止。如果從中國公船放飛無人駕駛飛機，海上自衛隊可以按照侵犯領空的行為應對。