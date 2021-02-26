美國白宮周五表示，美軍空襲敘利亞東部伊朗支持的民兵組織目標旨在"發出毫不含糊的信息"，法國表示支持美國在敘利亞的空襲行動。據敘利亞非政府組織稱，美軍的空襲導致22名親伊朗武裝組織成員死亡。

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美國周四空襲了敘利亞東北親伊朗民兵設施。美國白宮發言人普薩基表示，美國總統拜登是要發出一個"毫不含糊的信息"，即在美國人受到威脅時將採取行動保護美國人。美國有權自行選擇時間和方式採取行動。

美國國防部五角大樓此前表示，美軍周四向敘利亞東部伊朗支持的民兵組織目標發動空襲，並摧毀多處設施，以回應駐伊美軍接連受到火箭彈攻擊。這是拜登就任總統後首次採取的軍事行動。

法新社報道，法國周五表示，支持美軍的空襲行動，法國並確認國際聯軍在伊拉克基地近來遭到攻擊。法國外交部周五發出聲明稱，法國注意到美國周四夜間在敘利亞東部進行的軍事行動，美軍此舉旨在回應近來打擊極端組織‘伊斯蘭國’國際聯盟遭到的多起攻擊。法國外交部聲明表示，法國嚴厲譴責這些攻擊行動，面對這些對國際聯盟"無法令人接受的攻擊"，法國堅定站在美國盟友一邊。

另據敘利亞非政府組織稱，美軍的空襲導致22名親伊朗武裝組織成員死亡。

而敘利亞則強烈譴責美國空襲。敘利亞外交部周五發表聲明，強烈譴責美國對敘利亞東部地區實施空襲，警告將導致地區局勢升級。敘利亞外交部聲明說，美國發動襲擊時，聯合國的敘利亞問題特使彼得森正在敘利亞首都大馬士革訪問，美方此舉表明美國無視國際法在解決敘利亞危機中發揮的作用。敘利亞要求美國政府改變"侵略性作風"，停止向各種形式的恐怖組織提供支持。