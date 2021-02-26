經濟不太好景惟李嘉誠財富一枝獨秀

香港經濟疫情下陷入負增長，傳統金融地產行業發展未見突破，富豪們的二代三代目前的主要工作都是守業。根據福布斯2021最新香港富豪榜數據，首位李嘉誠目前身家達354億美元，主要資產包括長和持股價值92億美元、長實持股價值78億美元，以及Zoom持股74億美元，其餘資產包括赫斯基能源、現金等。相較排名第二的恆基地產創辦人李兆基去年身家沒變，勝負就是在於誠哥對科技股情有獨鍾，食盡科技股爆發熱潮。

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李嘉誠這次可說是充奪香港首席富豪，完全靠的是投資科技股所賜。去年長實和長和股價錄得約27%跌幅，但由於李嘉誠早在2013年透過維港投資，分別以650萬美元及3,000萬美元參與Zoom的B輪及C輪投資，佔Zoom流通股份比例8.5%，扣除上星期他轉讓予次子李澤楷的股權，目前仍持有6.6%，市值74億美元，單計持股價值，已較去年增值了6倍，令他整體身家增加20%。

李嘉誠雖然已經退休，但他以及由他紅顏知己周凱旋主理的維港投資，近年都成功投中多隻巨型創科股，除了Zoom，早於2007年時已投資Facebook，以6,000萬美元入股，其後多次增持，共投入4.5億美元，曾佔Facebook 3%股權。假如全部持貨至今，市值已高達225.8億美元。李嘉誠沒有透露現時持有多少Facebook股權，而且早年已把股份捐給了李嘉誠基金會。

另外，李嘉誠還持有最少已上市3隻科技股，包研製抗衰老技術的ChromaDex（CDXC）、健康飲品生產商Celsius（CELH）、科技醫療公司Wellness Lifestyle（WELL），至今都分別都錄5倍至20倍的升幅。

李嘉誠慈善基金會由1980年成立至今，至今捐款金額已近300億港元，而且基金會亦持有不同股份，例如在小米上市時斥3000萬美元（約2334億元）認購，以招股價17元計，估計目前已升值至近3.7億港元，另外旗下長和及長實亦分別持有螞蟻集團891.2萬股。李嘉誠的私人資產較為隱秘，早年亦曾外界抱怨不少調低估他的身家。