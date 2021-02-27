拜登促請參議院儘快通過1.9萬億美元抗疫刺激經濟方案

美國總統拜登周六對眾議院通過1.9萬億美元抗疫刺激經濟方案表示歡迎，他並敦促參議院“迅速”批准該案。

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美國國會眾議院是以219對212票通過總統拜登提出的1.9萬億美元疫情刺激經濟救助方案。這項全面刺激經濟方案下周將交由參議院審議。方案內容包括將最低工資提高到每小時15美元，及為符合條件的失業者提供每周400美元的失業救濟金等，預料參議院將會對方案進行激烈爭論。

拜登周六呼籲參院迅速批准該案，拜登表示，如果我們能果斷，迅速和大膽地採取行動，我們最終將會戰勝病毒，並重振美國經濟。

美國眾院經過數小時的辯論，最終以219票贊成，212票反對通過了這項議案。投反對票的包括兩名兩名民主黨人議員，共和黨譴責議案中的多項措施目標不明確並太過昂貴。

議案將於下周送交給參議院討論批准，屆時將取消2025年前"最低工資提高到每小時15美元"條款。

眾院通過後，拜登在簡短的講話中表示，希望議案能夠很快通過。他說，"我們沒有時間浪費"。

拜登的刺激經濟計畫包括撥款數百億美元，用於加速疫苗接種及擴大檢測範圍，另外提供1300億美元幫助疫情中重新開放的中小學校學校。另外，政府還將根據美國人的收入水平，向其發送1400美元新的補助支票，並將失業救濟金期限延長到2021年9月30日。