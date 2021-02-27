法國新冠入院人數略有下降 尼斯等市周末“封城”

法國感染新冠病毒入院人數周六略有下降，維持在25000人以下；為防止疫情擴散，尼斯及敦刻爾克等多個城市實施周末"封城"措施。而英國接種疫苗人數已達1970萬人，新增確診和及死亡病例雙雙降低。

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法國衛生部周六晚間通報，周六法國感染新冠病毒入院人數為24.995人，略低於周五的25130例；而在一周前則為25269例；同時重症患者人數也有所降低，為1007例，比周五的1634例略減。周六新增確診23996例，也低於周五的25207例。而感染者佔總人口比例上升到7.2%。周六新增死亡186例，累計死亡8萬6332例。

為防疫情擴散，法國尼斯等多個城市本周末開始實施周末“封城”，除了蔚藍海岸的尼斯及戛納，北部敦刻爾克周邊地區也從周五晚6時開始直至周一早上6時加強限制措施，居民外出必須攜帶出行證明，並限制在一小時之內，不能離開住所半徑5公里範圍，只有超市、藥房、加油站等可以繼續可營業。

法新社報道，在尼斯，周末著名的英國人大道和Jean-Médecin購物大道幾乎空無一人。一位花店老闆約瑟夫·斯克里瓦（Joseph Scriva）說：“好多尼斯人都離開尼斯了，以躲避周末封城。這次可能比第一次封城情況還要糟糕。”

法國衛生部並通報，法國接種第一劑疫苗人數即將突破300萬大關，其中156萬1000人已經接種兩劑疫苗。

另據英國周六公布的官方數據顯示，英國境內總共有1970萬人已接種第一劑新冠疫苗，新增確診和染死亡病例都較前一天減少。英國過去24小時新增7434人確診，新增死亡病例290例，較前一天確診及死亡病例有所減少。

在另一疫情嚴重歐洲國家意大利，周六新增死亡病例280例，新增確診1萬8916例，則較前一天的2萬499人染疫減少。