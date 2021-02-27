紐約證交所開啟中海油摘牌程序

中國 是由 中海油 CHINE - PETROLE - CNOOC

紐約證交所2月26日宣布啟動對中海油（CNOOC）的摘牌程序。這是根據美國前總統特朗普去年發布的一項政令。據中國媒體去年5月16日報道，中海油正在“發力南海”。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社2月26日消息，美國紐約證券交易所周五決定，將根據前總統特朗普去年11月簽署的一項行政令，開啟對中國海洋石油有限公司(中海油)的正式摘牌程序。

根據美國財政部1月27日發布的一項指引，在中海油被列入投資黑名單60天之後，針對該公司的投資禁令將於3月9日生效。

但紐約證券交易所沒有公布他們計畫何時完成對中海油的摘牌程序。

特朗普政府去年採取行動，禁止美國投資某些被他們認為是中國軍方擁有或控制的中國企業，以加大對北京當局施壓。

紐約證交所表示，中海油有權對摘牌決定提出申訴。該交易所將把收到的任何申訴放入其向美國證券交易委員會提出的申請報告中。該交易所將在所有摘牌程序完成後提交申請報告。

路透社說，他們無法立即聯繫到中海油發表評論。

另據新浪財經2020年5月16日報道，中國海油董事長汪東進表示，中國海油將南海定位為今後油氣勘探開發的主戰場，正全力推進油氣增儲上產“七年行動計畫”，通過繼續發力高端海洋工程建設，提升FPSO（浮式生產儲卸油裝置）技術創新和管理創新等舉措，進一步強化深海油氣資源開發核心技術能力建設…