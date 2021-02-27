緬甸常駐代表因反對軍政權被撤職　數百示威者被捕

緬甸常駐代表覺莫吞自稱代表昂山素季的民選政府並呼籲聯合國"動用任何必要手段"致力恢復緬甸民主後，緬甸軍政府隨後宣布，撤銷覺莫吞駐聯合國大使職務；緬甸軍方加緊在全國範圍內鎮壓示威民眾。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕民選領袖昂山素季和所屬政黨"全國民主聯盟"許多高層，軍方政變奪權引發數以十萬計民眾走上街頭示威抗議。法新社報導，緬甸當局目前加緊武力鎮壓反政變示威抗議民眾，並動用催淚彈，水炮和橡膠子彈驅散示威者，甚至在個別案例中使用實彈。

緬甸常駐代表覺莫吞周五向擁有193個會員國的聯大表示："我們需要國際社會進一步採取最強硬的行動，立即終止這場軍事政變，阻止對無辜民眾的鎮壓並恢復民主，把權力交還人民"。覺莫吞併懇求緬甸境內"兄弟姊妹嗎ù們"繼續抗爭。覺莫吞最後高舉三指向抗爭者致敬，並表示"這場革命務必要贏"。舉三指手勢已變成抵抗軍政府的象徵。

緬甸國營電視台周六晚宣布，覺莫吞"不再是緬甸駐聯合國大使"。緬甸廣播電視台也表示："覺莫吞不遵守國家的命令與指示，背叛國家，這是他從今日起被撤職的理由。"

據稱，緬甸的反政變示威持續，當地媒體報道，在蒙育瓦市，一名女子中槍死亡。軍政府並大規模拘捕示威者。維權組織說，數以百計的人被捕，大部分來自蒙育瓦市，他們由幾十部大巴送到監獄。