香港食府懷疑播病毒累積30人

香港疫情似有回升，26日增24宗確診，屬兩周新高，當中尖沙嘴K11 MUSEA“名潮食館”群組再增23人確診或初步確診，累計升至30人，包括食客、員工和無到訪史的第二代傳播個案。衛生防護中心初步懷疑一名負責執枱的清潔工屬源頭，其病毒量高，且在出現咳嗽後翌日、即上周五上班，當日17名食客染疫，約佔同時段食客四分之一。中心相信事件屬超級傳播，上周五午市食客屬高危要檢疫，其他日子的食客須檢測。中大專家估計因食肆空氣不流通，可能出現短距離空氣傳播，促儘快追蹤食客和接觸者作檢測，堵截傳播。

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步估計源頭是一名負責清潔、執枱、送餐具到廚房等的員工，他曾於2月14日檢測呈陰性，18日起咳嗽且有發燒，19日曾上班至下午4時，檢測發現病毒CT值為18，目前危殆；翻查資料，患者是一名72歲男病人。張認為清潔員於傳染期16至18日無上班，僅19日上班，可能解釋了為何集中是19日光顧的食客中招，他可能是爆發的“超級傳播者”；至於一名於18日光顧的確診食客雖暫列同一群組，仍待調查是否與爆發相關。

張竹君稱，該患者有咳嗽，戴口罩雖可助減傳播風險，但始終是密室，未必百分百防止，懷疑該員工或殘留飛沫在通道或空氣。該店2月19日午市食客涉76人，當中17人染疫，即近四分之一人已確診，衛生防護中心認為同時段其他食客亦高危，須檢疫，張竹君呼籲他們致電1823跟進檢疫；又稱其他日子食客亦不能排除感染風險，因此早前發出強檢通告。

至於為何出現超級傳播，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，涉及枱與枱之間的距離是否夠闊、是否做到每小時換氣6次、有否執枱專員，若不能做到，加上有染病員工帶病上班且病毒量高，或經飛沫污染餐桌、餐具等造成傳播；若食肆空氣不流通也可出現短距離空氣傳播。

昨日24宗確診屬兩周新高，許樹昌表示，農曆新年後放寬社交距離措施時確診數字仍維持雙位數、源頭不明個案比例高，放寬措施平衡了商界生存，但並非無風險，正值新年市民亦較多外出飲食，食肆卻未能完全做到高危控制點，“自然會爆發”。但他說目前疫情主要局限在一間食肆，未有需要再收緊措施，但要儘快追蹤密切接觸者和食客以檢測堵截傳播。許又估計部分新年期間感染的個案仍未反映出來，需再監察多約一周看新年效應。

至於名潮食館有否超過50%入座率上限、餐桌之間有否1.5米距離或以有效隔板分隔，食環署回覆，1至2月曾兩次派員巡查該處所，並未發現違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。