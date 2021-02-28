兩會前全體黨國領袖向習近平彙報

2月28日，中共政治局委員、書記處書記，以及全國人大、國務院、全國政協、最高法最高檢“向黨中央和習近平總書記述職”，黨國最高系統無一例外。

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中共黨章規定，總書記的職責是負責召集中央政治局會議和政治局常委會會議，並主持中央書記處工作。但是按照中共十九大的決定，除了習近平之外的中共最高官，包括常委在內的成員，每年要向習近平“書面述職”，中央政治局委員向習近平書面述職，據指這是習近平主政以來的首創，時間一般都是在“兩會”召開前夕的敏感時期。

十九大的這一決定是一個顛覆性的決定，鄧時代的所謂集體領導集體決策制，表面形式也不復存在，常委、政治局委員，書記處書記，以及“五大機構”的所有領袖們，都要寫出書面彙報。

“書面述職”的內容秘而不宣，但從新華社發表的通稿可以看出，這些黨國的最高要員，都要“對過去一年思想和工作情況進行全面梳理總結，以嚴肅誠懇的態度和高度負責的精神撰寫述職報告。述職報告總結經驗體會，分析問題不足，圍繞大局提出下一步努力方向。”

也就是要向最高領導彙報你這一年做了什麼，你的思想狀況如何，分析你的不足，也就是要開展自我批評，然後聽候領導點評，而這位領導是唯一的，最高的，他就是中共中央總書記習近平，他本是常委會一員，但已無需向常委會彙報，他只需要聽取彙報。

新華社的通稿並不諱言，“有關同志按規定向黨中央和習近平總書記書面述職。習近平認真審閱了述職報告並提出重要要求”。而習近平今年提出的“重要要求”簡言之：“強調今年是中國共產黨成立100周年，是‘十四五’開局之年。站在‘兩個一百年’奮鬥目標的歷史交彙點上，要更加緊密團結在黨中央周圍，深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神，增強‘四個意識’，堅定‘四個自信’，做到‘兩個維護’。”

上述表述最關鍵一句雖是老調重彈，但似乎不得不彈：深入學習貫徹“習近平新時代中國特色社會主義思想”，因為這句話是習近平親自要求別人學習的，所以去掉了“習近平”三個字，然後最重要的就是“兩個維護”：“堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。”

看起來像是開大家長會，耳提面命，李克強總理，其他常委，更不用說政治局委員們了，都得向大家長彙報，一個個像小學生。為什麼在“兩會“前彙報，分析人士指這是為了絕對統一思想，預防出現失控的情形。

這一“書面述職”已經四年，年年如此，官媒的報道似乎也越來越簡化了。今年短短幾百字，把習近平的重要要求簡化為五條“訓令”：“一是堅決把黨中央決策部署和習近平總書記重要指示精神落到實處……“；”二是帶頭學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神……”；三是在黨中央統一部署下，紮實做好分管領域各項工作……；”四是嚴格執行請示報告制度，貫徹執行民主集中制，自覺將重大問題、重大事項、重要工作進展情況向黨中央和習近平總書記請示報告……”；”五是堅決貫徹落實全面從嚴治黨要求，嚴格執行中央八項規定精神……”

觀察人士以為這樣的書面述職大約透露出幾點信息：習近平獨裁已直逼毛澤東，黨國高官表面已全體臣服，但毛澤東靠所謂打江山的威信“一統天下”，需要打倒誰的時候靠“發動群眾”，習近平靠集權打壓“強行控制”，發動群眾已今非昔比；這大約就是習近平為什麼需要一次次親自告訴高官們要貫徹“習近平新時代中國特色社會主義思想”，要“兩個維護”。習還需要一次一次宣告勝利，從勝利走向勝利，宣告抗疫取得勝利，儘管疫情早期隱瞞使中國的形象在國際上嚴重受損；宣告脫貧取得重大勝利，儘管脫貧標準線很低，“6億人每月收入僅1000元”。更不能出現任何差錯，或者不能承認出錯，建黨一百周年大慶不能出錯，明年二十大自己接自己的班更需要順利過渡。