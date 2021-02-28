對中國嚴重缺乏好感 日媒報道習近平訪日今年恐難成行

中國國家主席習近平訪日已成為一道懸題。原本雙方說好去年要以國賓身份訪問日本，受新冠疫情等各種因素影響拖延下來，但是日本官員現在認為，即使疫情平息，習近平訪日也難以在年內實現。

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根據日本產經新聞報道，中日兩國政府原定安排習近平去年四月以國賓身份訪日，因新冠疫情影響，訪日延期但並未取消，但中日兩國後來已停止磋商習近平訪日事宜。

產經新聞報道稱，除了看不出疫情何時平息，中國行徑也是阻礙習近平訪日的主要原因。

中國海警船去年在釣魚島周邊海域出門天數多達333天，創新紀錄，日方認為今年中國海警船在釣魚島海域頻頻入侵“領海”，且尾隨日本漁船，導致釣魚島情勢升高。

人權方面問題更大，中國在香港實施港版國安法，逮捕香港民主人士，迫害新疆維吾爾穆斯林，國際社會對中國的目光日益嚴厲。產經新聞報道說，在這種情況下，如果日本要求習近平以國賓身份訪日，很可能向外界釋放錯誤信息，誤以為“日本默認中國的作法”。

還有一個重要原因，如果安排習近平以國賓身份訪日，應與日本天皇德仁會晤，這隻有在日本國民歡迎的氣氛下才能進行，但是，日本內閣府二月公布的民調顯示，77.3%的日本民眾表示“對中國沒有好感”。

消息援引日本高官表示，今年不可能邀請日本以國賓身份訪日，明年是中日建交50周年，習近平能否訪日，那得看中國的表現。