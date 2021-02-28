緬甸鎮壓單日至少18人死亡 歐盟英國譴責暴力 將採取制裁措施

緬甸警方周日在各地向抗議2月1日軍事政變的示威民眾開槍，據稱造成至少18人喪生。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利譴責緬甸軍方的暴力鎮壓並稱，歐盟將採取制裁措施；英國外交部也呼籲立即終止暴力，恢復民主。

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緬甸警方周日在全國各地對抗議軍事政變的示威民眾開槍，據聯合國人權辦公室說，至少造成18人喪生，是的周日成為數周以來緬甸民眾示威遭鎮壓死亡人數最多、最血腥的一天。

法新社報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周日在一份公告中表示，"暴力不能使非法推翻民選政府的政變合法化，緬甸軍方向手無寸鐵的民眾開槍證明其五十國際法"。博雷利呼籲緬甸軍方"立即停止動用武力，允許人民行使自由表達及結社的權利。

博雷利表示，歐盟將對緬甸暴力升級採取措施。

路透社報導，緬甸警方周日清晨就在最大城市仰光部署大批警力，一開始先投擲閃光彈、發射催淚瓦斯並對空鳴槍，試圖驅散人群未果，之後在市區多處對民眾開槍。緬甸士兵也協助警方鎮壓。

據媒體曝光的畫面，數名傷者被其他示威者拖走，在人行道上留下血跡。一位要求匿名的醫生透露，一名胸部中彈男子送到醫院後不治身亡。

緬甸一位自由記者姆拉覺都（Mratt Kyaw Thu，譯音）在推特上說，軍警隨機對公寓發射子彈，到處都是催淚瓦斯，許多民眾只好躲進最近的房子內，他不知道如何形容周日在仰光的情況，只能說是"戰場"。

聯合國人權事務高級專員公署表示，根據聯合國人權辦公室接獲的可靠消息，緬甸警方和軍方利用致命和接近致命武力對抗和平示威者，至少已造成18人死亡，30多人受傷。

聯合國人權高專署發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在一份公告中強烈譴責緬甸軍方對示威民眾越來越嚴厲的鎮壓，並再次呼籲軍方立即停止動員武力對付和平示威民眾。

路透社報導，英國外交部發言人周日也表示：英國已經聯合美國和加拿大採取行動，針對武裝部隊總司令敏昂萊在內的9名緬甸軍官實施人權制裁。外交部發言人表示，暴力必須停止，且必須恢復民主。