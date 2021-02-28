習近平慶祝脫貧勝利的幾點疑問

習近平在超高規格的“全國脫貧攻堅總結表彰大會”上稱：“現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列”。“創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟！”“這是中國人民的偉大光榮，是中國共產黨的偉大光榮，是中華民族的偉大光榮。”自不待言，這一脫貧奇蹟當然也是習近平本人的勝利。

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脫貧標準低

按照中國國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富去年3月的講話，2000年收入標準是人均4000元人民幣，約合每人每天1.7美元。按照世界銀行制定的貧困標準，絕對貧困標準每天收入低於1.9美元，這意味着就以“絕對貧困”而論，中國的貧困線接近但是略低於國際標準。

問題在於，世界銀行把中國畫分為中低收入國家，而中低收入國家的貧困線則為每天收入5.50美元，以此標準，中國生活中貧困線以下的人口多達三億七千三百萬，相當於中國人口的四分之一。

中國總理李克強去年在全國大人會議上表示，中國還有“6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右”，這意味着，中國有將近一半人口的人均每日收入低於5.1美元。

且不說這一被指為“輸血式脫貧”是否代價過分高昂，“運動式脫貧”是否能夠經久，習近平如此大張旗鼓地慶祝勝利，是否為時尚早？

我親自

這場超高規格的脫貧表彰大會似乎圍繞着一個中心，中共在習近平領導下終於完成了世紀脫貧任務，將為中共建政100周年送上一份“輝煌的禮物”。

習近平本人毫不掩飾自己的功勞，他在脫貧表彰大會的講話上，簡短地回顧了中共“打土豪分田地”“建立新中國”“為擺脫貧困創造了根本政治條件”的歷史功績後，迅速轉向“黨的十八大以來”，也就是在他擔任中共總書記以來，要求全黨全國“信心百倍向著脫貧攻堅的最後勝利進軍”，接下來一句“8年來”，開始曆數他執政八年多的脫貧功績。下面這一段話，更是典型的習氏風格，“我”如何如何，“親自”如何如何，與他與2020年1月28日會晤世衛秘書長譚德塞時所說的“我親自指揮親自部署”抗疫不謀而合：

“8年來，我先後7次主持召開中央扶貧工作座談會，50多次調研扶貧工作，走遍14個集中連片特困地區，堅持看真貧，堅持了解真扶貧、扶真貧、脫真貧的實際情況，面對面同貧困群眾聊家常、算細賬，親身感受脫貧攻堅帶來的巨大變化。我在各地都看到，廣大脫貧群眾露出了真誠笑臉，這是對脫貧攻堅的最大肯定，是對廣大黨員、幹部傾情付出的最高褒獎，也是對革命先輩和英烈的最好告慰。”

習近平掌握了最高權力，擔任了幾乎所有核心小組的組長，為什麼還要不斷地以第一人稱來強調自己的領導作用，還要使用“親自”這一一般用來形容他者的詞語。這一點他的做法與他的前任不同。這到底是顯示習的強大，習的偉大，還是什麼？

打土豪分田地

為了加重取得脫貧勝利的分量，習近平提到了中共“為人民謀幸福”的光榮史，特別醒目的是這樣一段：“新民主主義革命時期，黨團結帶領廣大農民‘打土豪、分田地’，實行‘耕者有其田’，幫助窮苦人翻身得解放”。

對於“打土豪分田地”的中共發家史，毛澤東時代時時提到，強調“窮人鬧革命”，通過階級鬥爭，暴力推翻壓迫階級。但八十年代以來，鑒於文革血的教訓，中共領導人在講話中很少提到“階級鬥爭”，“打土豪分田地”早已不是“曲不離口”了，因為這是一段血腥的歷史，打家劫舍，剝奪他人財產的歷史。

分析人士指出，中共所指的土豪，就是維繫中國傳統社會的精英階層，地主、鄉紳、讀書人等等。中共掌權後，把“分田地”推向頂峰，根據學者宋永毅使用中國官方數據推算，土改鎮反4年間中國地主人口非正常死亡人數為470萬。學者吳國光指出：中共“它是通過分配土地為手段，激發農民的仇恨，建立農村的階級對立，使得廣大貧苦農民成為中共建立無產階級專政的階級基礎。”土改的目的並不是分配土地，毛澤東在發動土改指出就已經在計畫收回農民土地的集體化了。學者認為，土改運動是中共建政後的第一場浩劫。

習近平在脫貧大會上，重提打土豪分田地這樣暴力的語言，令觀察人士詫異。有人聯想到兩年前習近平重提“階級”一事。2019年5月12日，習近平在中共政治局會議上重提文革後久已不提的極具暴力色彩的“階級”一詞，他要求在“不忘初心，牢記使命”主題教育活動中，“鞏固黨的階級基礎和群眾基礎”。

分析人士指出，打土豪分田地，階級，群眾...... 習氏語言有着非常清晰的毛式邏輯。