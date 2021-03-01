京官點名嚴懲黎智英、戴耀廷及黃之鋒

負責香港事務的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上周在一個重申愛國者治港的研討會上表明，不能容許「反中亂港分子」染指香港政權，他更點名現正因不同罪名受審的壹集團創辦人黎智英、法律學者戴耀廷及前香港眾志秘書長黃之鋒為反中亂港的「極端惡劣者」，指不單要禁止他們染指香港的任何公權力，更要「依法…嚴懲」他們的違法行徑。

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今天出版的《紫荊》雜誌3月號獨家發布夏寶龍上周一在題為「完善‘一國兩制’制度體系，落實‘愛國者治港’根本原則」的專題研討會上的致辭。夏在致辭中反駁香港有人聲稱可以“愛港但不愛國”的論調，形容這是「奇談怪論」，強調愛港與愛國不能割裂或對立，「自稱只愛香港、不愛中國者，當然也算不上是愛國者。」

他續稱，站在愛國者對立面的是少數的「反中亂港分子」，指這些人的特徵是「蓄意阻撓、破壞特別行政區政權機關順利運作，蓄意破壞“一國兩制”憲制秩序，甘當外國勢力馬前卒甚至公然乞求外國勢力插手香港事務，企圖以香港為跳板對內地進行滲透破壞顛覆，進而危害國家主權、安全、發展利益的少數人」。

夏寶龍說，「反中亂港分子」是“一國兩制”的破壞者，不能允許他們染指香港政權。「現在不允許，將來也不允許」。「對於反中亂港分子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，則不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲。」

他總結道，香港回歸20多年的事實證明，少數反中亂港分子只會給香港帶來破壞、動蕩、恐怖等災難，只有愛國者才能真正為港人謀福祉，為香港帶來繁榮穩定，促進香港與中國共同發展。