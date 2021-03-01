東盟外長舉行特別會議討論緬甸問題 德國傳召緬甸大使

東南亞國家聯盟外長今天舉行特別會議，討論緬甸問題。緬甸抗議民眾不畏上周日軍方血腥鎮壓周一再次走上街頭舉行抗議。德國強烈譴責緬甸軍方的鎮壓行動並傳召緬甸大使。

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新加坡外交部長維文周一對議會稱，東盟周二將通過視頻召開外長特別會議，會上將聽取緬甸軍方當局代表的發言。

緬甸的抗議民眾周一不顧鎮壓繼續走上街頭。周日的示威活動遭遇自一個月前發生政變以來最血腥的鎮壓，緬甸多個地區發生衝突，在最大的城市仰光，警方在催淚瓦斯和對空開槍無效後向人群開火，造成18人死亡。緬甸示威民眾周一不畏上周日軍方血腥鎮壓再次走上街頭舉行抗議。在仰光抗議活動集中的地區，警方動用了高壓水槍和軍車。在緬甸北部的Kale，抗議者在示威時舉着昂山素季的畫像，高呼“民主是我們的目標”。

緬甸國防軍總司令敏昂萊表示，示威領導人和煽動者將受到懲罰。他並指當局"正按照民主原則，以最低武力對付示威者"。

美國白宮發言人普薩基表示，緬甸示威者死亡顯示當局鎮壓行動升級。美國準備採取進一步行動追究責任。

德國周一強烈譴責緬甸的鎮壓行動，並傳召緬甸大使抗議。德國總理默克爾的發言人表示，向和平示威者使用致命武力是完全沒有道理，德國要求軍方停止鎮壓，採取最大克制，釋放國務資政昂山素季，並透過對話恢復民主進程。