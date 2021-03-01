民進黨：誘騙關押民主派人士香港已成中國普通城市毫無兩制空間

台灣的民進黨28日深夜發布聲明說，港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後立即關押起訴，令人憤慨與震驚；民進黨並說，港府不斷用行動證明，香港已經成為中國的普通城市之一，毫無「兩制」的存在空間。

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香港警方國安處昨天將年初拘捕的50多名民主派人士中的47人，以顛覆國家政權的罪名加以起訴，今天早上開庭。

民進黨在聲明中表示，香港社會已等同由中共當局直接統治，恣意逮捕收押異議人士，讓港人陷入自危與隨時可能遭拘捕的紅色恐怖中。對於曾歷經白色恐怖的台灣人民而言，如此反自由民主、脅迫人權的行徑並不陌生。中共不斷擴張的極權主義，已經成為人類生存的最嚴重威脅。

民進黨並嚴厲譴責，要求中共及港府，必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。

台灣一個小黨「時代力量」也發布聲明說，中共此舉，不啻是向全球民主陣營示威叫囂。在港版國安法之下，香港人已經成為禁臠。這47名泛民派人士，恐將身陷囹圄。

時代力量表示，諷刺的是，中國國台辦發言人馬曉光日前還大言不慚地說兩岸需要「東風雨露」，然而為何又在此時大規模起訴泛民派人士。台灣人民看在眼裡，只會更加心寒。

另外，昨天傳出高雄六龜農會銷往大陸的蓮霧遭到大陸貿易商棄單，今天立即有大陸與香港的貿易商和六龜農會聯繫，表示要購買遭棄單的蓮霧，六龜農會表示，滯銷問題已經解決。

台灣高雄市六龜區的「蜜風鈴」蓮霧七成外銷大陸，農會原本預計3月3日要輸出3500台斤到大陸，因受台灣波羅禁令影響，合作的大陸貿易商要求暫緩出貨，消息傳出讓當地果農擔憂不已，擔心蓮霧成為下一個被禁的水果。現在證實，這只是個別事件，中國並沒有禁止台灣蓮霧輸出到大陸。