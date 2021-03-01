港府自動放棄 稱北京掌修改政治主導權

作為香港小憲法的基本法訂明，除國防、外交由北京的人民政府負責管理之外，香港特區享有行政、立法和司法權，但作為港府第二把手的政務司長張建宗在北京有意削減特首選舉的民意代表性時表明，特區政府必定尊重中央修改政治體制的主導權，又指要求治港者愛國是「理所當然、天經地義」。

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張建宗昨(2月28日)在網誌中表示，上周一通過視像出席中國港澳研究會舉辦的專題研討會，認為國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍發表「愛國者治港」的講話，「對於完善香港政治體制發展及選舉制度有重大意義」，認為全面落實「愛國者治港」是準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則。

他續稱，香港是直轄於北京中央人民政府的一個享有高度自治的地方行政區域，但政治體制問題屬中央事權，並非香港特區高度自治的一部分，而選舉制度是政治制度中重要一環，為了落實「『愛國者治港』原則」，必須完善政治和選舉制度，以確保香港管治權掌握在愛國者手中，港府「必定尊重中央在政治體制完善方面的主導權。」

他又說，要求治港者愛國，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，「實屬理所當然、天經地義」，而「『愛國者治港』原則」更是最低要求。