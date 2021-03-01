第三批輝瑞疫苗到達日本

日本進口的第三批新冠疫苗3月1日由全日空飛機從比利時運抵成田機場，第三批疫苗仍為美國製藥巨頭輝瑞公司生產，若每瓶抽取6劑，這批數量最多達到52.65萬劑。

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2月21日上午10點前後，日本進口的第二批新冠疫苗由全日空飛機從比利時運抵成田機場。疫苗也為美國製藥巨頭輝瑞公司生產，若使用每瓶可抽取6劑的注射劑，第二批數量最多達約45萬劑，而2月12日第一批疫苗到達日本，為38萬劑。

第三批疫苗將用於對參與治療及運送新冠患者工作的醫護人員優先接種，本周起全面配送給都道府縣。政府表示包括這批在內，3月內最多將送達約266萬劑。

第1例接種於2月17日在東京都目黑區的國立醫療機構東京醫療中心進行，醫師接受了美國輝瑞制疫苗的接種，由此面向醫護人員的率先接種開始啟動。厚生勞動省透露，截至2月19日，已有68家醫院的5039名醫護人員接種。政府首先面向國立醫療機構的設施，全國100處的醫院裡，向得到同意的醫療工作者4萬人進行接種，以確認其安全性。為了使疫情流行收縮，人們對疫苗的效果寄以很大的期待，而保證疫苗供應成了最大的課題，2月25日，啟動第二批接種。

以3600萬名65歲以上老年人為對象的接種工作計畫4月12日啟動。行政改革擔當相兼疫苗擔當大臣河野太郎表示，計畫在6月底前將醫護人員470萬人和老年人接種兩次所需的疫苗送至全國的地方政府。