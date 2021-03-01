美歐促港府放人 47名民主派今仍被控串謀顛覆 還柙致「未審先囚」會否重現惹關注

美國繼歐盟之後譴責港府起訴多名行使政治參與和言論自由的民主派人士，要求當局立即釋放他們；與此同時，47名組織或參與去年民主派初選者經通宵扣查後，今早被當局正式提堂，控以「串謀顛覆國家政權罪」，由於不少被告未及向辯護律師發出指示，總裁判官蘇惠德將案件押後至3時半再開庭。公眾關注，一眾被告能否獲得保釋出外候審，以免再出現審訊前需要還柙的「未審先囚」情況。

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不過，國際譴責不能叫停港府的起訴，而數百名市民則響應民間人棹陣線呼籲，到提訊的西九龍裁判法院排隊等候進入法院內旁聽。由於法院只設有95個公眾旁聽席，不少市民寧願繼續在法院外「排隊」等候也不願離開，以示支持，結果，在法庭開結提訊後一小時，排隊市民已圍繞法院外圍一周。有排隊市民形容，控告參與初選者是歷史上最荒謬的，香港人則報以歷史上最多人排隊旁聽 – 不是示威。然而，仍有一名身處警方警誡線外的市民被票控，指他違反防疫的社交限聚令。

今早提訊的47人分別是39男8女，年齡介乎23歲到64歲，當中包括法律學者戴耀廷、剛宣布解散的民主動力前召集人趙家賢和13名前立法會議員區諾軒、毛孟靜、朱凱迪、陳志全、黃碧雲、尹兆堅、林卓廷、譚文豪、郭家麒、楊岳橋、梁國雄、範國威；在柙的民主黨前主席胡志偉和人民力量譚得志；在囚的前香港眾志秘書長黃之鋒；以及民陣召集人岑子傑和29名區議員及地區人士。由於被控人數眾多，提訊的法庭全數留給被告及其律師團隊和家屬，記者和公眾需在法院內的其他法庭透過視訊旁聽。

根據其中一張檢控書，控方指被告在去年7月1日至今年1月7日期間，在港與同案46名被告串謀及與他人串謀，以顛覆國家政權為目的，而組織、策畫、實施或參與，旨在濫用立法會議員職權，在當選並取得立法會大多數控制權後，對港府提出「任何財政預算或公共開支……均不予區別拒絕通過」；迫使特首根據基本法解散立法會，從而癱瘓政府運作；最終導致特首在重選後的立法會繼續否決預算案而要按基本法辭職。控方續稱，上述行為，嚴重干擾、阻撓和破壞港府行政機關履行職能。各被告暫時毋須答辯。

而在提訊前，美國國務卿布林肯在香港時間今(1日)早於官方推特中譴責港府扣留及起訴泛民主派參選者，敦促當局立即釋放他們。他續稱，政治參與和言論自由不應構成犯罪，強調美國會與港人站在一起。另外，白宮國家安全顧問蘇利文指出，事件進一步顯示，北京違反給予香港自治及民主權利這個國際承諾。

而在昨天，歐盟駐港澳辦事處已促請港府釋放被起訴的民主派參選人；英國外相藍韜文則在社交網站表示，對事件深感困擾，認為這顯示《港區國安法》已經被用作消除不同政見的工具，而非單純恢復社會秩序，並會進一步削弱外界對中共信守承諾的信心。

55名組織及參與去年民主派「35+初選」的人士中，有47人被警方以「串謀顛覆國家政權罪」落案起訴，另有8人暫時未被起訴，繼續保釋出外候查，5月4日再向警方報到，當中包括兩名民主黨前議員和反對攬炒的民主派初選人士，但他們大多表示，不知為何未被檢控，指難以猜度國安法的「政治紅線」。