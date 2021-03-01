路透社報告:中國黑客鎖定印度疫苗科技系統

路透社報道，網絡情報公司Cyfirma向路透社表示，一個由政府支持的中國黑客團體最近幾周鎖定了兩家印度疫苗製造商的資訊科技系統，這兩家廠商的疫苗均用於印度的接種計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

消息稱，中國黑客組織APT10（也稱為Stone Panda）已鎖定印度兩家疫苗生產商"印度血清研究所"（Serum Institute）和"巴拉特生物科技公司"（Bharat Biotech）的資訊科技基礎設施和供應鏈軟體漏洞進行滲透。

曾任英國對外情報機構軍情六處的高級網絡官員執行長庫瑪·里特什（Kumar Ritesh）表示，這些中國黑客入侵印度兩家疫苗與制藥廠，主要目的是滲透取得兩家公司的知識產權，協助中國取得優勢，超越印度的疫苗與製藥公司。

里特什指出，中國黑客組織APT10正鎖定全球最大製造疫苗與藥物的血清研究所。血清研究所正大量生產英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的新冠疫苗，並提供給印度及許多國家，讓中國在南亞的疫苗外交戰中落後印度，且這家公司很快就要量產美國Novavax疫苗。

對網絡情報公司Cyfirma上述發現，印度血清研究所和巴拉特生技公司都拒絕評論。中國外交部發言人汪文斌則說，不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水，這種做法不僅不負責任，而且別有用心。中方對此堅決反對。

不過，Cyfirma公司已把相關中國黑客入侵的發現與證據分享給印度政府的電腦緊急應變小組。