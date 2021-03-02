人權律師江天勇刑滿釋放兩周年仍被軟禁

曾經參與中國國內多起維權事件的中國知名律師江天勇兩年前刑滿獲釋，但是，同當年的陳光城律師一樣，江天勇出獄後依然被中共非法軟禁。

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江天勇四年前因709事件被中共當局指定居所監視居住，歷盡酷刑，後被以煽顛罪判刑2年，2019年2月28日刑滿出獄。但隨即又被中共當局非法軟禁、禁止就醫、旅行、與妻女團聚至今。

總部設在荷蘭的捍衛法治社會組織“律師為律師”組織周一發表公告，譴責北京當局對江天勇律師的非法軟禁行為。公告指出，北京當局當年對江天勇律師的判決本身就違背了中國的憲法，今天對他的軟禁更是違背國際以及中國國內的法律。

公告指出，根據他們獲得信息，任意拘押，非法軟禁越來越成為北京當局對付異議人士以及公民活動分子的手段。不僅受害者個人生活受到限制，他的家屬也因此受到影響。公告關注中國當局何時才能夠解除對江天勇的非法軟禁。

江天勇曾因長期參與艾滋病感染者救助維權、山西黑磚窯案件、北京律師直選、法輪功個案等維權行動，而一直備受當局監控、打壓；2008年6月，曾被當局阻止與美國國會人權核心小組代表團會面；2009年，曾因美國眾議院議長佩洛西訪問北京、中共建國60周年以及六四事件20周年等，而被當局數次軟禁在家；2009年7月，曾遭當局明顯打壓而被北京市司法局註銷律師執業證；2011 年2月19日，曾因中國茉莉花事件而被警方逮捕，至4月20日才獲釋放；2012年5月4日，曾因參與陳光誠維權事件而遭到警方殘酷毆打，致左耳穿孔，右耳聽力下降，且被軟禁在家；2012年7月，曾榮獲對華援助協會(China Aid Association)頒發的2012年度“捍衛宗教自由和法治勇氣獎”。