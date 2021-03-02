香港泛民47人被控違反國安法案 法院周三繼續審理

香港泛民主派47人被控"串謀顛覆國家政權"案件，接連兩天在法院進行馬拉松式的審訊，截至周二晚近10時仍未能完成。法官宣布 周三上午11時繼續審理。

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這起案件連續第2天在西九龍裁判法院審理，主要處理各被告的保釋申請，預料周三將有結果。

中央社綜合媒體的報導，周二晚上9時，仍有多名被告的保釋申請未能處理，法官宣布剩下時間只處理3名被告的保釋申請，其他9人的保釋申請延至明天上午11時再開庭處理。

西九龍裁判法院周一起審理此案，47人首次出庭，，法官當天下午逐一聆聽各人的保釋申請及陳詞。

由於被告人數眾多，審訊一直進行到周三凌晨。但凌晨1時許，由於先後有4名被告暈倒或不適，法官宣布休庭，延至周三上午11時30分處理。

今年1月6日，警方逮捕了超過50名曾參加立法會泛民初選的人士。警方上周日逮捕其中47人，起訴他們"串謀顛覆國家政權"。據起訴書，當局指被捕47人去年7月1日至今年1月7日在香港一同串謀及與其他人串謀，謀畫當選立法會議員後濫用相關職權，包括在立法會取得大多數控制權後，拒絕通過政府提出的財政預算等，以這種非法手段逼使行政長官解散立法會、癱瘓政府運作，最終令特首辭職。

控罪又指各被告謀畫、煽動促使他人參選或不參選立法會選舉，並故意、蓄意不履行或疏於履行立法會議員擁護基本法和效忠特區政府等職責，旨在顛覆國家政權、嚴重阻撓特區政權機關依法履職。

被控者包括組織初選的香港大學法律學系前副教授戴耀廷、已解散的"民主動力"前召集人趙家賢，以及多名參與初選的前立法會議員毛孟靜、黃碧雲等人。因其他罪名正在服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒、人民力量譚得志也在被起訴之列。

這次初選由戴耀廷策畫，共有61萬人投票。特首林鄭月娥當時警告，所謂初選的目的，是阻撓政府所有政策，可能違反港區維護國家安全法中的顛覆政權罪。