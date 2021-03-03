中國傳禁比特幣挖礦 內蒙古開第一槍

中國可能將禁止加密貨幣比特幣（Bitcoin）採礦。在最主要的礦區內蒙古，當地官方已發布文件，將在4月底前全面清理關停虛擬貨幣採礦專案。消息一出，比特幣價格大漲3%。比特幣在2020年價格翻漲超過10倍，今天報價一度攻上5萬1670美元。而生產比特幣最需要的是演算能力與廉價電力。

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據中央社今天報道說，中國恐將禁止比特幣採礦，內蒙古開第一槍。該報道引據俄羅斯衛星通訊社中文網2日消息，內蒙古是中國採礦者最喜歡的地方，相對涼爽的氣候和豐富的煤炭儲藏是發展廉價電力的有利條件。中國企業家已經投資數億美元在內蒙古建立大型礦場，每一個礦場的耗能都可與一個小城市相當。這讓內蒙古的比特幣開採量，佔全球的8%。

不過，內蒙古自治區發改委2月25日發布“關於確保完成‘十四五’能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）”，其中提到要嚴禁新建虛擬貨幣採礦專案，還要求“全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案，2021年4月底前全部退出”。根據意見稿，這是為了實現將今年的耗能增長限制在1.9%的目標。中國國家發改委先前指出，內蒙古是2019年唯一未能完成能源消耗控制目標的省級行政區。

據消息指，中國已承諾到2060年實現“碳中和”。北京一貫堅持奉行減少碳排放的政策，而空氣污染的主要來源之一是燃煤電廠，主要依靠燃煤發電的內蒙古礦業自然成了中國雄心勃勃實現環保目標的主要阻力。

據陸媒每日經濟新聞稱，內蒙古擬4月底前全面關停虛擬幣採礦項目，已引發業界熱議。內蒙古一名挖礦從業人士表示，暫時沒有接到關閉礦場的通知。而3月3 日，該項政策就會結束徵求意見。另一名業者分析，內蒙古關停礦場，一定程度上將進一步加速虛擬貨幣採礦行業的整合。一旦礦場被關閉，礦場會另找一個地方繼續。在中國監管趨嚴的風向下，也有很多國內礦場向海外遷移。