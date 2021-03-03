中國央視播辣筆小球“認罪”

中國再度向全世界展示中國共產黨當局的“法治”威力。中共控制下的檢察機關以中國新通過的法律追訴一名被告的以往的言行，與此同時，中國官方的中央電視台向全國播放被告自認有罪的鏡頭。

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據美國職業今天報道說，中國特色“法治”發威，“辣筆小球”電視認罪。中國星期一（3月1日）由官方的中央電視台向全國播放被告“辣筆小球”自認有罪的鏡頭。

該報道說，當今世界絕大多數國家所奉行的司法原則是不可用新法追訴被告以往的言行，以新法追訴以往，這種做法被國際社會普遍認為是司法暴政的典型表現。

中國刑法修正案星期一生效。該修正案新增17條罪名，包括“侵害英雄烈士名譽、榮譽罪”。同一天，南京市人民檢察院發出通報稱：網民“辣筆小球”發布惡意歪曲事實真相、詆毀戍邊英雄官兵的違法言論，被南京檢察機關以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪依法批准逮捕。

“辣筆小球”本名仇子明，2月19日因先前質疑官方公布的去年印中邊界衝突中方軍人死亡人數後被警方以“尋釁滋事”的罪名抓捕。按照中國新通過和實施的刑法，“侵害英雄烈士名譽、榮譽罪”最高刑期為3年。

同在星期一，中國中央電視台播放了先前是記者的仇子明對着鏡頭懺悔的畫面。仇在畫面中說：“我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。”中國當局早些時候公布去年印中邊界衝突中方軍人犧牲4人之後，有網民質疑中國軍人的真實死亡人數並發表相關評論。“辣筆小球”犯禁的言論是：“犧牲的4位是為營救而立功，連去救人的都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。”

中國還有至少6名網民因在網上發表質疑評論被警方抓捕。中國公安部門還宣布對一名旅居歐洲的重慶網民實行“網上追逃”。

據美國之音說，中國國內外許多觀察家指出，自中共領袖習近平2012年11月上台以來，這種電視自證有罪、自認有罪的做法成為中共當局喜好採用的震懾、羞辱、打擊批評者的方式，這種做法與國際社會所認同的無罪推定和尊重被告權利和人格尊嚴的基本人權原則背道而馳。該報道稱，中國憲法明文規定中國保障公民言論自由。