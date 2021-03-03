中國疫情形象不好 在澳華人說受歧視但多數贊成制裁中國官員

澳大利亞智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）的一項調查發現，37%的華裔澳籍民眾認為，他們因族裔背景而遭受較差或不同的待遇。在超過千名的受訪華裔民眾中，18%通報於截至去年12月的12個月期間曾因種族背景而遭遇人身威脅或攻擊。調查還顯示，67%的華裔澳籍受訪民眾支持針對「涉及侵犯人權的中國官員」祭出針對性制裁。

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據法新社今天報道說，中國外交防疫表現不佳，澳洲華裔1/3受歧視。

根據澳大利亞一項民調指出，中國與澳洲的關係惡化，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情控制不佳，讓受訪的華裔澳洲籍人士中，有逾1/3說自己過去一年曾遭受歧視2/3受訪者認為這與COVID-19疫情有關；52%認為外交關係緊繃是一大關鍵。

在超過千名的受訪華裔民眾中，18%通報於截至去年12月的12個月期間曾因種族背景而遭遇人身威脅或攻擊。

法新社說，而坎培拉和北京當局目前的雙邊關係，正處於數十年來的新低。

儘管中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，雙方2020年仍因多項議題而一再爆發衝突，包括澳大利亞不滿中國在新疆與香港的鎮壓行動，並批評中國在因應COVID-19上欠缺透明度。中國利用懲罰性制裁措施打擊澳洲一系列產品的出口；澳洲則以國安為由，至少兩度封殺中企在澳洲的大型收購案。

據羅伊國際政策研究院的民調另外還顯示，67%的華裔澳籍受訪民眾支持針對「涉及侵犯人權的中國官員」祭出針對性制裁。

略低於1/3的受訪者認為，澳媒對中國的報導是公平和平衡的。