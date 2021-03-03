媒體指去年中國300萬個體戶倒閉

中國中央媒體新華社旗下的《半月談》引述統計數據，2020年1月至11月，中國共吊銷註銷個體戶企業達到301萬家。據數據顯示，吊銷註銷小店主要集中在東部沿海地區，東西部差異顯著。江蘇、廣東、山東三省2020年註銷小店數量居全國前三位。吊銷註銷的小店中，69.4%的店家經營時間不滿5年。

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據自由亞洲今天引據中國官方數據指，去年最少300萬家個體戶倒閉。該報道稱，據中國中央媒體新華社旗下的《半月談》引述統計數據，去年最少300萬家個體戶倒閉。《半月談》記者近日走訪全中國各地，從天津、長春、瀋陽、成都、廣州等城市情況來看，教育、健身、洗浴等行業倒閉多。

長春一家名為方舟城兒童成長中心的教育培訓機構，原本頗受家長歡迎，到去年10月底，3個校區全部關閉。“招生困難，校區租金負擔也重。”該機構一位負責人說。在天津，對年輕人深具吸引力的潮流商圈營口道看到，900多米道路一側的44家店鋪中，17家已經暫停營業，多家正在轉讓。“整條街的店鋪都深陷掙紮。”一家酒吧老闆說。瀋陽市和平區馬路灣地鐵站出口附近有家30平方米的小飯店，近來一直冷冷清清。年近50歲的店主見到半月談記者就止不住嘆氣：“孩子正在讀高中，全家收入靠小餐館維持。現在賠慘了，不知道這個家還怎麼支撐。”

據該報道，北京大學數字金融研究中心特約研究員王靖提出警告，小店倒閉還會給中小企業融資帶來負面影響。當下小店房東收到的租金多半投入了民間借貸市場，成為中小企業銀行之外融資“資金池”的源頭活水。“大量小店倒閉無疑影響到民間融資能力，進一步窄化了中小企業的融資渠道。”

接受《半月談》記者採訪的多位專家認為，小店是民生經濟的細胞，是群眾就業的最後一道屏障，在小店生存面臨特殊壓力的時刻，理應施以援手。首先，基層政府要促進門店出租人與承租人之間有效協商，降低租金。長春市凱旋街道黨工委書記仲立娜介紹說，疫情後，小商戶經營收入銳減，無力承擔鋪位租金。當地積極與商場經營方進行溝通，商場決定為所有承租商戶免去2個月租金，並從下半年開始，降低租金標準，減輕了小門店的經營成本壓力。