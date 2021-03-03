日本/疫苗接種

日本一女性接種輝瑞疫苗三天後死亡

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美國輝瑞製藥公司9日宣布其研製的新冠疫苗有效率超過百分之九十。
美國輝瑞製藥公司9日宣布其研製的新冠疫苗有效率超過百分之九十。 REUTERS - DADO RUVIC
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

日本厚生勞動省3月2日發布消息稱，一名60多歲從事醫療工作的女性，在接種了美國製藥巨頭輝瑞產的新冠疫苗3天後，於3月1日死亡。該女性沒有基礎疾病，平時也沒有對藥物的過敏反應。據說死因為蛛網膜下腔出血。

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日本國內217日開始以醫員為對象接種疫苗，截至32日已有34772人接種。女性在226日接種了新冠疫苗，當並沒有生不良反

省的疫苗小會不良反工作組長森尾友宏解稱：“海外接種案例中似乎也沒有認為蛛網膜下腔出血與新冠疫苗有關。可能是偶性案例，有必要一步收集信息行判斷。”

日本厚生省今後將召開審議會，對該女性的死亡與接種是否有因果關係和疫苗的安全性行確

在日本疫苗的接種期，作接種副作用的事例有度的麻疹和冷等癥狀的告。

由於接種瑞制疫苗，1月初在葡萄牙有一名接受接種的40代的士死亡，在挪威也有接種疫苗的老年人多人死亡。但是多數老年人具有基疾患。

接種後的死亡案例在美國也有告。據美疾控中心統計瑞疫苗和莫德疫苗共計約1380接種中接7000例疑似不良反，其中死亡113例。據稱些死亡案例目前不能得出與防接種之的因果關係。

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