日本一女性接種輝瑞疫苗三天後死亡

日本厚生勞動省3月2日發布消息稱，一名60多歲從事醫療工作的女性，在接種了美國製藥巨頭輝瑞產的新冠疫苗3天後，於3月1日死亡。該女性沒有基礎疾病，平時也沒有對藥物的過敏反應。據說死因為蛛網膜下腔出血。

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日本國內2月17日開始以醫務人員為對象接種疫苗，截至3月2日已有34772人接種。該女性在2月26日接種了輝瑞產新冠疫苗，當時並沒有發生不良反應。

厚勞省的疫苗小組會不良反應探討工作組長森尾友宏發表見解稱：“海外接種案例中似乎也沒有認為蛛網膜下腔出血與新冠疫苗有關。可能是偶發性案例，有必要進一步收集信息進行判斷。”

日本厚生省今後將召開專家審議會，對該女性的死亡與接種是否有因果關係和疫苗的安全性進行確認。

在日本疫苗的接種期間，作為接種副作用的事例有輕度的蕁麻疹和發冷等癥狀的報告。

由於接種輝瑞制疫苗，1月初在葡萄牙有一名接受接種的40代的護士死亡，在挪威也有接種疫苗的老年人多人死亡。但是多數老年人具有基礎疾患。

接種後的死亡案例在美國也有報告。據美疾控中心統計，輝瑞疫苗和莫德納疫苗共計約1380萬劑接種中接報有約7000例疑似不良反應，其中死亡113例。據稱這些死亡案例目前還不能得出與預防接種之間的因果關係。