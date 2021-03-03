毛澤東女婿王景清今出殯 傳大批民眾排隊送葬

中共領導人毛澤東的女婿、李訥丈夫王景清，周一（3月1日）早上因病醫治無效在北京去世，享年94歲，今日（3月3日）上午在八寶山革命公墓竹廳舉行告別儀式。大批民眾排隊，進去竹廳送行，不少是老年人，有的還展示毛澤東“為人民服務”的橫幅。

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據頭條新聞今天報道稱，毛澤東女婿王景清出殯，大批民眾排隊送行。

王景清出生於1927年，陝西榆林人。1940年，年僅13歲的王景清加入國民革命軍第十八集團軍，1949年中華人民共和國成立後在中共中央警衞師工作，是時任國家主席劉少奇的隨身警衞，後調到雲南省軍區任怒江軍分區參謀長。王景清1984年與毛澤東及江青的女兒李訥結婚。王景清是李訥的第二任丈夫。李訥有一子王效芝，是李訥與前夫所生，原名徐小寧，後來隨繼父王景清改姓王，取名王效芝，即效仿外祖父毛潤芝（毛澤東）的意思。

頭條新聞稍早引據內媒報道，毛主席女婿、李訥丈夫王景清，於3月1日早上6點58分因病醫治無效去世，享年94歲。將於本月3日上午9點，在八寶山革命公墓竹廳舉行告別儀式。

該報道說，王景清（1927-2021年），陝西榆林人，毛澤東女兒李訥的第二任丈夫，曾擔任毛澤東衛士，建國後曾任昆明軍區怒江軍分區參謀長一職。他年僅13歲就參加八路軍，著有《神府紅軍游擊隊》。