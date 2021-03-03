港47人國安案 今裁決是否保釋

香港四十七名民主派人士被控“串謀顛覆國家政權罪”的案件，經延續三日的聆訊後，法官決定聆訊延續至三月四日，再行決定考慮四十七人的保釋申請。

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四十七人被控“串謀顛覆國家政權罪”案，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德三日晚上約七點十五分聽取完所有被告的保釋申請理據，決定當日聆訊至晚上九時，對即日完成聆訊不感樂觀，要到三月四日才就保釋申請作出裁決。

三月四日的聆訊，也情況不斷，法庭當日共聽取八名被告的代表律師陳詞，期間有五名被告在庭上要求自行陳詞，其中被告譚文豪、郭家麒、楊岳橋及李予信均宣布退出公民黨，其代表律師梁家傑庭上宣布終止代表被告。被告林卓廷的代表律師譚俊傑，亦宣布終止代表林卓廷。

三日的庭審中再有被告身體不適缺席審訊，被告何啟明的代表律師說，何啟明二日晚不適送院治理，因而缺席聆訊。而在首日聆訊中暈倒的被告楊雪盈，則主動要求提早出院，返回法庭。

法庭2日還爭議法庭能否提供豁免，讓傳媒報導更多保釋聆訊內容。辯方律師則認為，擴大可報導範圍，對於市民更知道檢控及執法部門如何應用這條法例，有莫大裨益。而主控官楊美琪反對，憂慮太早讓傳媒報導庭上內容，會有證據洩漏。

在庭審期間，法庭直播一度只有畫面沒有聲音，記者及家屬對此表示不滿，強調案件是公開審訊，要求儘快播放聲音，最終用作旁聽的法庭播放直播聲音。