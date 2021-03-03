美國民眾對華好感冰降 北京官方怎麼說？

最新出爐的蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國人對中國好感度降至歷史新低的20%，較前一年的33%下降達13個百分點，是蓋洛普自1979年開始調查以來最低，即便1989年6月爆發天安門事件，當年8月美國人對中國的好感度都有34%。中國全國政協會議發言人郭衛民、外交部發言人汪文斌3日下午都宣稱，這是受到反華政客、勢力影響。

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據中央社今天報道說，中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第4次會議將於4日開幕，並於3日下午舉行會前記者會。據官媒新華網文字實錄，有外媒問到上述民調結果，並追問為何中國的國際形象持續下滑。政協會議發言人郭衛民則宣稱，這是因為“個別反華政客在疫情、香港、新疆等問題上對中國大肆抹黑，編造謠言，混淆視聽，這對部分美國民眾和西方民眾也產生了消極的影響”。中國外交部發言人汪文斌說，這是受反華政客影響。

據郭衛民又說，“中國有一句俗語：百聞不如一見”，相信隨着越來越多的外國人到中國來參觀訪問，同時中國也加強對外交流、合作，會有越來越多的人喜歡中國，國際社會對中國的好感度也會不斷提升。汪文斌下午也在中國外交部例行記者會被詢及相關問題。他則稱，“美國上屆政府和美國內的反華勢力出於意識形態偏見和一己政治私利，大肆污衊抹黑中國，肆意挑動對抗和分裂，散布政治病毒，嚴重毒化了兩國的民意氛圍”。

汪文斌接着細數中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在農曆春節除夕通話；中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2月與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話等中美高層互動說，中美雙方應當順應兩國人民的呼聲和國際社會的期待，保持和加強各領域的對話溝通。

汪文斌說，希望美方客觀理性看待中國和中美關係，採取理性務實的對中政策，與中方相向而行，多做有利於增進中美互信與合作的事，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。汪文斌還提到，希望各界媒體客觀真實報導中國和中美關係，更好地發揮增進中美人民相互了解與信任的橋樑作用。

據中央社說，蓋洛普近日公布最新民調，美國人對中國好感度降至歷史新低的20%，較前一年的33%下降達13個百分點，是蓋洛普自1979年開始調查以來最低，即便1989年6月爆發天安門事件，當年8月美國人對中國的好感度都有34%。