習近平最新黨校講話14次提鬥爭

中共總書記習近平3月1日在中央黨校中青年幹部培訓班開班儀式發表談話，多次談及“鬥爭”。學者分析，強調鬥爭反映出“毛澤東時代回歸”，習近平藉由鬥爭處理內外困境，並對付反對者。

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據中央社今天引述報道稱，習近平鼓勵黨員敢於鬥爭，學者分析指回歸毛澤東時代。該報道稱，根據中共官媒新華社文字實錄，習近平在談話中強調“鬥爭是黨的鮮明品格”，並鼓勵黨員“敢於鬥爭”，前後一共提及14次“鬥爭”。

該報道引述自由亞洲電台採訪旅居美國的中共黨史專家高文謙分析，中國的國際環境目前是處於文革以來最嚴重的困境，習近平需要“武器”面對這樣的情形。據高文謙指出，中國政府在2020年疫情初期，隱瞞疫情真相，隨後導致疫情全球大流行，國際社會普遍出現對中國政府究責的聲音。與此同時，以美國為首的西方國家近年來調整對中政策，日漸把中國當作戰略或制度的競爭對手。

據高文謙觀察，習近平再提鬥爭哲學，是出於中國現實環境的需要，也是毛澤東時代的回歸，“習近平完全是繼承了毛的衣缽，他用這麼一桿槍，來對付所面對的內外困局，以及反對的力量”。

該報道說，旅美學者、曾任中央黨校刊物“學習時報”副編審的鄧聿文在受訪時則提到，“習近平多次提到鬥爭，其實是恢復中國共產黨的本性”，從歷史來看，中共確實也是一個鬥爭的黨，從它成立的那一天開始就在鬥爭。

報道提到，過去鄧小平主政時期，中共從文革時期的以階級鬥爭為綱，轉變到以經濟建設為中心；胡錦濤主政時期，中共的執政方針以“和諧”為關鍵字，這似乎讓人感覺是要淡忘鬥爭哲學。但鄧聿文指出，中國共產黨經歷了不同時代的變化，仍然不能擺脫毛澤東給中共定下的鬥爭哲學，“毛澤東的‘矛盾論’就講矛盾是推動事物變化的內部因素，矛盾的一個最主要特徵就是鬥爭。共產黨過去就講，與天鬥其樂無窮，與地鬥、與人鬥都是其樂無窮，鬥爭是無處不在的”。