聯合國統計去年中國提專利申請最多

聯合國的世界知識產權組織(WIPO)公告說，中國2020年的國際專利申請數量連續第二年高居全球之冠，且擴大較第二名美國的領先幅度。

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據路透社今天引述聯合國周二統計指：中國去年國際專利申請量再度全球第一。據聯合國的世界知識產權組織指出，中國2020年專利申請數量為68,720件，美國為59,230件。

據聯合國的世界知識產權組織稱，中國專利申請數量年增16.1%，美國則年增3%。中國是在2019年首次超越美國躍居榜首。

路透社還指，華為四連霸專利申請王。根據聯合國的世界知識產權組織表示，中國華為去年連續第四年蟬連專利申請數量最大的單一企業，韓國三星電子排名第二。

該報道沒有提及，聯合國的世界知識產權組織是否報告獲得專利的各國統計數據。