遭微軟指控黑客盜密 中國回嗆拿證據負責任定性

微軟MSFT.O和外部研究人員表示，與中國相關的網絡間諜組織利用新發現的微軟郵件服務器軟件漏洞，遠程入侵電子郵件收件箱。中國外交部周三就此回應稱，希望有關企業採取專業和負責任的態度，在定性網絡事件的時候基於充分證據，而不是無端猜測指責。

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據路透社今天報道說，微軟稱中國黑客竊取信息，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上強調，一貫堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊和網絡竊密行為。將網絡攻擊直接與政府相關聯，更是高度敏感的政治問題。

微軟在博客中表示，這次攻擊由黑客組織HAFNIUM發起，利用了該軟件不同版本中四個此前未被發現的漏洞。微軟將HAFNIUM描述為在中國境外運營的政府支持實體。網絡安全公司Volexity在另一篇博客中稱，今年1月，其發現黑客利用其中一個漏洞遠程竊取了“數個用戶郵箱的全部內容”。Volexity稱，黑客只需要知道微軟Exchange服務器的詳細信息，以及他們想要竊取的電子郵件賬戶。

路透社說，中國駐美大使館未立即回復記者尋求置評的信息。中國一直否認從事網絡間諜活動，儘管美國和其他國家對此發出一連串指控。

據微軟表示，受到攻擊的目標包括傳染病研究人員、律師事務所、高等教育機構、國防承包商、政策智庫和非政府組織。