47名民主派馬拉松保釋爭訟今揭盅 兩醫護未審先罰遭辭退或停職

因組織或參與民主派「35+」初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」的47名被告，經三天的馬拉松式保釋爭訟後，可望今晚有決定，但這宗香港歷史上最長的保釋爭訟，控方和法庭安排被指是對被告的折磨，造成五名被告不適送院。而在此之前，被告之一的「醫管局員工陣線」主席余慧明已被停職；同案被捕但暫未被控的仁安護士學校校長袁偉傑則在接獲警方提早報到的電話時，同日被院方「建議辭職」。醫院管理局未有正面回應是否對當事人「未審先判」，強調接程序處理。

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包括法律學者戴耀廷在內的47名被告，自本月1日中午前起在西九龍裁判法院提堂，全部毋須答辯，控方申請將案押後至5月31日再訊，以便警方作出進一步調查，並反對各被告保釋。控辯雙方展開爭訟，首天聆訊至翌日凌晨2時前，才因其中一名被告、灣仔區議會主席楊雪瑩在庭上暈倒而告暫停，期間未有給予被告休息時間和進食；至昨(2日)午重開，結果到了昨晚深夜，亦只能聽取完39名被告的保釋陳詞，餘下8名被告須待今天中午繼續開庭研訊，《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德休庭前表示，估計今天下午可完成聽取陳詞，傍晚會就是否給予被告保釋作出決定。

今天的提堂原定上午11時重開，但現已延至中午開庭，因為多名辯方律師指出，47名被告已連續近三日沒有更換衣物及梳洗，出現衛生問題；法官蘇惠德基於人道及衛生問題，決定將開庭時間延後。

不過，控方的整體安排已惹來批評，主要涉及長時間聆訊對被告造成不必要的「折磨」，事實上，在過去兩天合計超過24小時的聆審中，共有五名被告不適送院，除楊雪盈外，其餘四人分別為65歲的前立法會議員梁國雄、區議員徐子見和譚凱邦，以及參與初選的林景楠。另外，有律師質疑控方為何不像往常安排般，把人數眾多的被告分案處理，以免提堂時間過於冗長，對控辯雙方造成不公。以首被告戴耀廷為例，經過首日4小時聆訊後，昨早因2014年的佔領中環上訴案須到另一法庭應訊，以致未有睡覺；更有律師表明，兩日間只睡了四小時，團隊的狀態不是最好，但仍會努力為被告爭取保釋。

香港人權監察發言人葉寬柔形容，控方和法庭的做法「非常不理想」，她指出，馬拉松式審理案件須符合從速處理的人權要求，但警方在有計畫拘捕及檢控的情況下，律政司和法庭未有作出應有安排，例如安排小休及吃飯時間等，以免被告及其律師在「疲勞轟炸」下難以好好抗辯。

不過，本身是行政會議成員的資深大律師湯家驊認為，該案的程序沒有造成不公，因為由同一法官處理保釋聆訊可避免判決矛盾，而檢控亦需儘快處理，以免被告聞風先遁。

未審先罰護校校長和工運主席被辭退

此外，身在犯人欄的「醫管局員工陣線」主席余慧明已被人停職，醫管局總行政經理劉家獻昨在記者會上不點名地證實事件，指就着一名員工涉嫌被控違反國安法，醫管局按既定人事資源程序，對涉事員工作出停職安排。當被問及停職安排是否未審先判時，劉家獻重申，如果有員工工作上因為任何事被控，醫管局都會按程序處理，「有需要的話」會作停職安排。但他沒有解釋在什麼情況下才是「有需要」。

其次，曾參選衛生服務界初選的仁安護士學校校長袁偉傑上月26日接獲警方要求他提早報到的當天，接獲校方「建議離職」的消息，即日生效。他向傳媒表示，理解管理層面對壓力，但對自視為典型溫和派而被指顛覆政權，他更期望當權者思考香港可以如何走下去。

55名組織或參與民主派初選人士本年1月初被警方以涉嫌顛覆國家政權罪被捕，獲準保釋出外候查，原定4月向警方報到，但上月26日突然接獲警方通知，要求他們提早於上月28日到警署報到，聲言會採取一些行動，各被告已預料可能會被拘捕，結果47人被正式控告，餘下8人繼續保釋出外候查，5月4日向警方報到。