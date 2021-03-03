COVAX第一批AZ疫苗密送抵台七天內展開注射醫護優先

在高度保密情況下，世衛組織COVAX平台提供給台灣的第一批「牛津AZ新冠疫苗」11萬7千劑，今天經由大韓航空運抵台灣的桃園機場，台灣衛生福利部立即展開疫苗的檢驗封緘作業，力拚七天內完成，就可以開始注射，第一批註射的對象將是台灣第一線的醫護人員。這是新冠疫情以來，台灣首度施打新冠肺炎疫苗。

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這批由國際組織提供的疫苗運送到台灣的過程高度保密，直到昨天，台灣疫情指揮中心對於第一批的數量、運送的時程等，都還沒有進一步的消息。只說，COVAX平台提供的其餘AZ疫苗將在今年5月前全數到貨，加上其它管道購買的疫苗，預估台灣最快明年六、七月之間，可以達到新冠群體免疫。直到今天，官員才透露，疫苗即將抵達台灣之前，他們才收到確切的通知。

AZ疫苗今天上午抵桃園機場後，下午1時40分由冷凍車從華儲倉庫載送離開。官方為了防止媒體拍攝，運送前一分鐘還臨時更改倉庫，航空警察起初對現場的記者表示，在出口區32號倉庫，約下午2時30分運送，不料在運送前1分鐘臨時改到進口區32號倉庫，所有媒體記者追在警車後面跑了一百公尺，才抵達確切的運送地點，拍攝過程中警衛不停阻擋，運送全程則都由警車鳴笛戒護。

台灣官方規定，新冠疫苗施打的第一順位是33萬名醫護人員；第二順位是「維持防疫量能」的第一線中央政府及地方政府防疫人員；第三順位是「高接觸風險工作者」，包括航空公司的機組人員、國際商船的船員、防疫車隊的駕駛、及防疫旅館實際執行居家檢疫工作者。

第四順位則是最新增加的「因特殊情形必要出國者」。包括因公務出國的外交人員和代表國家出國比賽的選手。官方表示，因為東京奧運今年確定舉行，相關訓練比賽已經展開，雖然選手在台灣沒有風險，但不代表出國沒有感染的風險。

台灣官方指出，AZ疫苗每個人共需施打兩劑，其間需要間隔八周，因此大約5月初會開始施打第二劑，據牛津大學臨床數據分析，接種後22天產生免疫力，因此台灣最快在5月底就能出現有完整保護力的人。

不過今天抵達台灣的這11萬7千劑，只能提供第一線醫護人員施打5萬多人，而台灣第一順位的醫護人員共有33萬人，因此台灣仍迫切需要取得其他管道的疫苗。